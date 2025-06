Speyer – Umweltmonitoring – Wie sauber ist unser Grundwasser? – Dritter Vortrag der Jubiläumsreihe der LUFA Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Der dritte Vortrag der Jubiläums-Vortragsreihe der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer taucht ein ins Grundwasser von Rheinland-Pfalz. Dr. Stephan Sauer vom Landesamt für Umwelt und Dr. Dieter Martens von der LUFA referieren am Mittwoch, den 18. Juni 2025, um 18:00 Uhr im Landesbibliothekszentrum in Speyer über das Thema „Umweltmonitoring – Wie sauber ist unser Grundwasser?”.

Als Teil der Vortragsreihe „Ein Blumenstrauß aus Landwirtschaft, Umwelt- und Verbraucherschutz” anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der LUFA Speyer geht der Vortrag den Fragen nach „Liegt in Rheinland-Pfalz eine chemische Belastung des Grundwassers vor? Und falls ja, in welcher Region?”.

In Rheinland-Pfalz überwacht das Landesamt für Umwelt die Beschaffenheit und Qualität des Grundwassers als zentrale Ressource kontinuierlich an rund 1.400 amtlichen Messtellen. 2023 und 2024 fand bereits zum dritten Mal ein landesweites Monitoring auf organische Spurenstoffe statt. An 171 Standorten analysierte das Landesamt in enger Zusammenarbeit mit der LUFA Speyer rund 450 Substanzen. Darüber hinaus prüfen sie jährlichen etwa 600 Messstellen auf Nitrat und weitere Standardparameter. Im Vortrag präsentieren die Referenten diese aktuellen Monitoring-Ergebnisse.

Der Eintritt zur Otto-Mayer-Straße 9 in Speyer ist frei. Zum Ausklang und für weiterführende Gespräche steht ein kleiner Umtrunk bereit.

Quelle: Bezirksverband Pfalz