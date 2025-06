Sinsheim – Treffen der Sinsheimer Behördenleiter – Austausch in der Friedrich-Hecker-Schule

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Leiter der städtischen und kreiseigenen Behörden in Sinsheim sowie der Schulen und der Polizei kommen in der Regel etwa einmal pro Jahr zum gegenseitigen Austausch zusammen.

Am Freitag, 6. Juni 2025 fand das Treffen in der Friedrich-Hecker-Schule statt, wo den Teilnehmern auch die Möglichkeit zu einer Führung durch die Werkstatträume geboten wurde. Oberbürgermeister Marco Siesing und Schulleiter Thomas Brunner begrüßten rund 20 geladene Schul- und Behördenleiter.

„Sinsheim ist Bildungsstandort“ betonte Brunner. „Rund 5.000 Kinder und Jugendliche werden in Grundschulen, Berufsschulzentrum, Realschule und Gymnasium unterrichtet.“

Der gegenseitige Austausch nicht nur der Schulleiter untereinander, sondern aller Behörden wird von allen Leitungen sehr geschätzt. „Wir haben viele Überschneidungen in unseren täglichen Aufgaben und profitieren immens voneinander, daher sind die regelmäßigen Treffen aller Leitungen eine wichtige und willkommene Gelegenheit zum Dialog“, so Oberbürgermeister Marco Siesing.

Bild (Stadt Sinsheim): In der Friedrich-Hecker-Schule trafen sich die Sinsheimer Behördenleiter zum gegenseitigen Austausch.

Quelle: Stadt Sinsheim