Sinsheim – Franziska Kipper-Schreyer wird neue Geschäftsleiterin Kommunikation der TSG Hoffenheim

Sinsheim-Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die TSG Hoffenheim stellt ihre Kommunikationsarbeit zur Bundesliga-Saison 2025/26 personell neu auf: Franziska Kipper-Schreyer tritt zum 01. August 2025 als Geschäftsleiterin Kommunikation die Nachfolge von Christian Frommert an, der Anfang des Jahres nach schwerer Krankheit verstorben war.

In ihrer neuen Funktion verantwortet Kipper-Schreyer künftig die gesamte interne und externe Kommunikation der TSG Hoffenheim – einschließlich aller digitalen Kanäle und Print-Publikationen. Im Fokus stehen vor allem die Strategieentwicklung für sämtliche kommunikativen Maßnahmen sowie die marken- und zielgruppengerechte mediale Positionierung des Bundesligisten.

Die 44-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus leitenden Kommunikationspositionen in Wirtschaft und Medien mit – insbesondere im Hinblick auf komplexe strategische Kommunikation, Neupositionierung, Transformation und Marken. Knapp zehn Jahre lang leitete sie die Unternehmenskommunikation der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weitere berufliche Stationen waren PAYBACK, Breuninger sowie das Magazin Stern. Zuletzt verantwortete die Wahl-Weinheimerin als Director Global Communications die globalen Kommunikationsaktivitäten der Freudenberg Home & Cleaning Solutions.

Kipper-Schreyer studierte Kommunikationswissenschaft, BWL und Neuere deutsche Literatur in Mannheim und München und ist ausgebildete systemische Coach.

„In Franziska Kipper-Schreyer gewinnt die TSG eine höchst erfahrene Kommunikationsexpertin und werteorientierte Führungspersönlichkeit. Sie bringt strategischen Weitblick und Innovationskraft mit – eine starke Stimme für die Zukunft unserer Klubkommunikation“, so Markus Schütz, Vorsitzender der TSG-Geschäftsführung und fügt hinzu: „Gerade in Zeiten des Wandels sind Klarheit, Haltung und ein feines Gespür für Menschen und Themen entscheidend – dafür steht sie als neue Kommunikationschefin und Mitglied der TSG-Geschäftsleitung.“

Franziska Kipper-Schreyer sagt zu ihrem Einstieg: „Kommunikation im Fußball ist besonders – sie spricht Menschen emotional an, verbindet und wirkt weit über das Spielfeld hinaus. Gleichzeitig ist sie mehr als Pressearbeit, muss sich fortlaufend an dynamische Rahmenbedingungen anpassen. Kommunikation ist ein zentraler Hebel, um Vertrauen zu schaffen, Identifikation zu stiften und Veränderung zu gestalten. Die TSG Hoffenheim steht für Mut und Entwicklung. Ich freue mich sehr darauf, diese Positionierung mit meinem Team kommunikativ weiterzutragen und auszubauen.“

Mit dem Wechsel setzt die TSG Hoffenheim ein weiteres Zeichen für ihre kontinuierliche Professionalisierung im Management und die strategische Weiterentwicklung des Klubs als starke Marke im deutschen Fußball. Mit Kipper-Schreyer wurde die letzte offene Position in der Geschäftsleitung besetzt. Damit ist die TSG- Führungsmannschaft pünktlich zum Start in die neue Bundesliga-Saison komplett. Anfang Mai kam bereits Asmahan Gamgami als Geschäftsleiterin People & Culture, zuvor im April Melanie Fichtner für den Bereich IT & Digital & KI. Henrik Westerberg startetet bereits im Herbst vergangenen Jahres als Geschäftsleiter Operations. Die vier Geschäftsleitenden sind Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Organisation der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH.

Quelle:

TSG Hoffenheim