Schifferstadt – Sprechstunde des Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit mehr als vier Jahren achtet Martin Moritz als Radfahrer- und Fußgängerbeauftragter bei städtischen Projekten und Maßnahmen auf praktikable Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer. Seine Meinung wird auch in den politischen Ausschüssen gehört. Er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, ihre Wünsche und Anliegen im Bereich Fahrrad- und Fußgängerverkehr.

Regelmäßig bietet er eine Bürgersprechstunde an, die grundsätzlich am 1. Mittwoch des Monats in der Adlerstube, Kirchenstraße 17 von 16-17 Uhr stattfindet.

Quelle: Stadt Schifferstadt