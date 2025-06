Rhein-Pfalz-Kreis – E-Busse ergänzen ab August das Angebot – Meilenstein für klimafreundliche Mobilität

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Fahrplanwechsel am 15. Juni 2025 startet im Rhein-Pfalz-Kreis ein neues Linienbündel mit umfangreichen Verbesserungen: neue Linien, dichtere Takte und ein übersichtliches Fahrplankonzept.

Der Neustart des Linienbündels Rheinpfalz markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der stetigen Angebotsverbesserung im regionalen Busverkehr. Nach europaweiter Ausschreibung ging die DB Regio Bus Mitte GmbH als neue Betreiberin für die kommenden fünfzehn Jahre hervor.

Zentrales Element des Linienbündels sind die drei regionalen Hauptlinien 570 (Altrip – Rheingönheim [– Ludwigshafen]), 571 (Haßloch – Meckenheim – Hochdorf – Dannstadt – Mutterstadt – LU) und 572 (Speyer – Otterstadt – Waldsee – Rheingönheim). Alle drei Linien werden deutlich ausgeweitet: auf den Linien 570 und 571 erfolgt eine Taktverdichtung werktags wie auch an Wochenenden, die Linie 572 wird vor allem an Wochenenden besser angebunden. Neu ist insbesondere, dass alle drei Linien künftig bis mindestens 23 Uhr verkehren – auch an Sonn- und Feiertagen. Damit wird die Erreichbarkeit auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten deutlich verbessert.

Möglich wird dieser deutlich verbesserte Angebotsstandard durch die Übernahme der Gesamtkosten dieser Linien (Ausnahme Streckenabschnitt Haßloch – Dannstadt) durch den Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd). Ziel des Zweckverbandes ist es, mit diesen Angebotsverbesserungen die Grundzentren „Altrip”, „Neuhofen”, „Waldsee”, „Mutterstadt” und „Dannstadt” (im Sinne der Regional- und Landesplanung) an ein attraktives ÖPNV-Angebot an allen Tagen der Woche anbinden zu können. Insgesamt finanziert der ZÖPNV Süd die o.g. Linien mit rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr.

Neue Linien schaffen neue Verbindungen

Durch die o.g. Finanzierung des ZÖPNV Süd werden die am Linienbündel beteiligten Landkreise, insbesondere der Rhein-Pfalz-Kreis, finanziell entlastet. Somit wird es möglich, dass das Liniennetz durch zwei neue Angebote ergänzt werden kann: Die Linie 575 fährt künftig stündlich zwischen Böhl und Gönnheim – über die Ortslagen Gronau, Assenheim, Hochdorf und Rödersheim. Die Linie 584 fährt montags bis freitags im Halbstundentakt von Schifferstadt nach Dannstadt-Schauernheim und führt stündlich weiter nach Maxdorf. Am Wochenende verkehrt die Linie durchgehend stündlich. Beide Linien ergänzen bestehende Verbindungen und schaffen neue, direkte Fahrmöglichkeiten im westlichen Kreisgebiet. Mit den neuen Buslinien 575 und 584 entstehen zudem weitere Nord-Süd-Verbindungen, die im Norden an die Rhein-Haardt-Bahn und im Süden an die S-Bahn anschließen.

Die Inbetriebnahme der Linie 575 ist abhängig vom Abschluss der Baumaßnahmen in Assenheim und startet voraussichtlich am 17. Juni 2025.

Ein besonderer Fokus des neuen Linienbündels liegt auf nachhaltiger Mobilität: Auf vier Linien werden moderne Elektro-Kleinbusse eingesetzt – neben den neuen Linien 575 und 584 auch auf der Linie 484 (Maxdorf – Birkenheide) sowie der Linie 587 (Limburgerhof – Oggersheim). Aufgrund von Lieferverzögerungen durch den Fahrzeughersteller, werden die E-Kleinbusse voraussichtlich erst ab Mitte August vollständig zum Einsatz kommen.

Stabile Schülerverkehre und neue Fahrplanbroschüren

In Bezug auf die Schülerbeförderung bleibt das bestehende Angebot grundsätzlich erhalten. Liniennummern und Fahrtzeiten bleiben überwiegend gleich, punktuell wurden Fahrzeiten angepasst, um einen zuverlässigeren Betrieb und Pufferzeiten an Schulen zu ermöglichen.

Im Rahmen des Linienbündels erscheint zudem eine neue, leicht verständliche Fahrplanbroschüre. Sie wird – erstmals – an alle Haushalte im Bediengebiet verteilt.

Die Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie der Ticketkauf sind zudem rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS und über die Website www.vrn.de möglich.

Zitate:

Clemens Körner, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises:

„Dieses neue Linienbündel ist ein kraftvoller Impuls für den öffentlichen Nahverkehr in unserer Region. Es verbindet Verlässlichkeit mit Klimaschutz – und bringt Menschen besser ans Ziel.”

Michael Heilmann, Verbandsdirektor des ZÖPNV Süd:

„Wir setzen mit den regionalen Hauptlinien auf Qualität und Frequenz und entlasten durch die Übernahme der Finanzierung die am Linienbündel „Rheinpfalz” beteiligten Kommunen, so dass die dort zunächst eingesparten Mittel für die Ausweitung der lokalen Linien genutzt werden können. Ferner wurde auf Initiative des Zweckverbandes das Linienbündel „Rheinpfalz” auf 15 Jahre europaweit ausgeschrieben, um einen denkbaren verstärkten Einsatz von E-Bussen in den kommenden Jahren leichter finanziell schultern zu können, da die Kosten dann auf mehrere Jahre verteilt werden können.”

Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH:

„Mit der Neuvergabe des Linienbündels Rheinpfalz setzen wir im VRN unsere Strategie der kontinuierlichen Weiterentwicklung des ÖPNV im Interesse unserer Fahrgäste fort: mehr Busse, klimafreundlicher Betrieb, eine verbesserte Fahrgastinformation: damit wollen wir den Menschen in der Region Schritt für Schritt helfen, noch einfacher und vielfältiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil zu sein.”

Guido Verhoefen, Geschäftsführer der DB Regio Bus Mitte GmbH:

„Wir freuen uns, als neuer Betreiber ein zukunftsfähiges und kundenorientiertes Angebot umzusetzen. Auch wenn sich die Auslieferung der neuen Fahrzeuge leider noch verzögert, stellen wir mit bewährter Technik, erfahrenem Personal und einem stabilen Betriebskonzept sicher, dass das neue Linienbündel von Beginn an zuverlässig funktioniert.”

Bildunterschrift:

Von links: Stefano Tedesco (Beigeordneter Stadt Schifferstadt), Stefan Veth (Bürgermeister Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim), Dr. Michael Winnes (Geschäftsführer VRN GmbH), Busfahrer DB Regio Bus Mitte GmbH, Irmgard Münch-Weinmann (Beigeordnete Stadt Speyer), Michael Heilmann (Verbandsdirektor des Zweckverbands ÖPNV Süd), Landrat Clemens Körner (Rhein-Pfalz-Kreis), Guido Verhoefen (Geschäftsführer DB Regio Bus Mitte GmbH), Marco Stoll (Vertragsmanager Bus ZÖPNV) – Foto: VRN GmbH

Quelle: VRN GmbH