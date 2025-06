Neckar-Odenwald-Kreis – Mehrere Einbrüche und Unfallfluchten – Fundhund – Überschlagener Pkw – Lkw-Anhänger rutscht Böschung herunter

Osterburken / Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrräder gestohlen – Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag wurden in Osterburken zwei Mountainbikes durch Unbekannte entwendet. Kurz vor 14 Uhr stellten die Besitzer ihre beiden Fahrräder neben dem Bahnhofsgebäude, mit einem Zahlenschloss an einem Metallgeländer gesichert, ab.

Als sie nur eine halbe Stunde später zu ihren Zweirädern zurückkehrten, waren diese nicht mehr da. Bei dem Diebesgut handelte es sich um ein Mountainbike der Marke “Merida”, 29 Zoll, schwarz, mit Flaschen- und Handyhalterung auf dem Lenker und einer kleinen Tasche unter dem Sattel sowie einem Mountainbike der Marke “McKenzie”, Typ: Hill 700, 27,5 Zoll, weiß mit schwarz/orangener Schrift.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Buchen-Bödigheim: Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Bürogebäude in Bödigheim. Zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Montagvormittag, 11:20 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße “Zum Mühlrain”. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Büros durchwühlt und ein Tresor entwendet. Außerdem brachen

die Unbekannten ebenfalls eine Anglerhütte auf dem Nachbargrundstück auf und durchsuchten diese ebenfalls. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Waldbrunn: Einbruch in Discounter – Wer hat etwas gesehen?

Am Pfingstwochenende brachen Unbekannte in einen Discounter in Waldbrunn ein. Zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 4:45 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zu

dem Gebäude in der Hauptstraße und öffneten im Anschluss gewaltsam einen Tresor.

Der verursachte Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Kriminalkommissariat Mosbach zu melden.

Neckarmühlbach: Zeugen nach Einbruch in Natur-Freunde-Haus gesucht

Nachdem sich Unbekannte am Sonntagnachmittag unberechtigt Zutritt zum Natur-Freunde-Haus in Neckarmühlbach verschafften, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13:15 Uhr verließ die zur Tatzeit im Haus untergebrachte Gruppe die Unterkunft für einen Ausflug.

Als sie gegen 16:10 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Terrassentüre aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchwühlt worden waren. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Haßmersheim: Scheibe von Pkw eingeschlagen – Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug eine bisher unbekannte Person die Scheibe eines in Haßmersheim geparkten Pkws ein. Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, stellte ein 30-Jähriger sein Fahrzeug in der Hölderlinstraße ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 1:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe der Beifahrertüre eingeschlagen wurde. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Zu schnell unterwegs – Seat landet auf dem Dach – drei Verletzte

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Mosbach. Gegen 2:50 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Seat auf der Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Neckarburken unterwegs, als er vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken verlor der junge Mann die Kontrolle über den Seat, woraufhin sich das Auto überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Sowohl der Fahrer, als auch seine 18 und 23 Jahre alten Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Mosbach-Diedesheim: Hundebesitzer gesucht

Am Samstagvormittag wurde in der Straße “Am Hamberg” in Diedesheim ein herrenloser Hund aufgefunden. Bei dem Tier handelt es sich vermutlich um einen Parson Russel Terrier. Der Vierbeiner trug ein Halsband ohne Namen oder Telefonnummer der Besitzer. Wer kann Angaben zu dem Tier oder dessen Eigentümer machen? Der Hund befindet sich derzeit in der Obhut des Tierheims Dallau.

Obrigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der vergangenen Woche in Obrigheim. Eine 42-Jährige hatte am Donnerstag, gegen 15 Uhr, ihren Ford Kuga in der Straße “Im Brühl” abgestellt. Als sie am nächsten Tag, gegen 12 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher hatte sich unberechtigt von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem

Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Haßmersheim: LKW-Anhänger rutscht Böschung herunter

Am Dienstagmorgen rutschte in der Haßmersheimer Talstraße der Anhänger eines 40-Tonners einen Abhang hinunter. Vermutlich, weil die Straße zu schmal war, geriet der mit Pflastersteinen beladene Anhänger gegen 8:20 Uhr nach links von der Fahrbahn ab.

Die anschließende Bergung des Fahrzeugs, für welche zwei Spezialbergekräne benötigt wurden, dauerte circa fünf Stunden. Sachschaden entstand nicht.

