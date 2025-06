Metropolregion Rhein-Neckar – Martin in der Beek als Geschäftsführer der rnv wiederbestellt

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Aufsichtsrat hat den Technischen Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), Martin in der Beek, auf seiner Sitzung am 2. Juni 2025 im Amt bestätigt. Damit verlängert sich die Amtszeit von in der Beek um weitere fünf Jahre.

Martin in der Beek ist seit dem Jahr 2007 Technischer Geschäftsführer der rnv, die aktuell rund 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt. Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Christian Volz verantwortet er den größten Nahverkehrsanbieter der Rhein-Neckar-Region und setzt sich für den Ausbau des ÖPNV ein. In seiner Position ist er insbesondere für Infrastruktur und Fahrzeuge zuständig. Seinen beruflichen Werdegang startete der 59-jährige Diplom-Informatiker (FH) bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbh in Karlsruhe. Dort wurde Martin in der Beek 1992 Leiter des Bereiches Verkehrsplanung und wirkte beim Aufbau des Karlsruher Verkehrsverbundes mit. Acht Jahre später wurde Martin in der Beek Hauptabteilungsleiter Betrieb in den Verkehrsbetrieben Karlsruhe. Mitte 2007 wechselte er schließlich zur rnv und ist seitdem ihr Technischer Geschäftsführer. Er ist zudem als Botschafter des Öffentlichen Nahverkehrs der Rhein-Neckar-Region in verschiedenen Gremien des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) auf Landes- und Bundesebene aktiv.

In der Beek: entscheidende Jahre für die Verkehrswende gestalten

„Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und freue mich über meine Wiederbestellung”, sagt Martin in der Beek. „Die kommenden fünf Jahre werden für die Erreichung unserer Klima- und Nachhaltigkeitsziele auf dem Weg zur Verkehrswende entscheidend sein – mehr denn je unter der Maßgabe, die uns zur Verfügung gestellten Mittel möglichst gezielt und effizient einzusetzen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung gemeinsam mit Christian Volz und unseren Gesellschaftern und Partnern im Verbund zu gestalten.”

Schmidt-Lamontain: ÖPNV-Experte mit langjähriger Erfahrung

Der Heidelberger Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität und Vorsitzende des rnv-Aufsichtsrats, Raoul Schmidt-Lamontain, sagt: „Martin in der Beek bringt in sein Amt eine ausgewiesene Nahverkehrs-Expertise, große persönliche Überzeugung für den ÖPNV und langjährige Erfahrung bei der rnv ein. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass er die Geschicke der rnv in den kommenden Jahren zum Wohle des Unternehmens und des ÖPNVs in unserer Region lenken wird. Wir freuen uns daher, dass er der rnv weitere fünf Jahre zur Verfügung steht.”

Specht: rnv maßgeblich weiterentwickelt

Auch der ehemalige Vorsitzende des rnv-Aufsichtsrats, der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht, begrüßt die Wiederbestellung von Martin in der Beek: „In den vergangenen 18 Jahren hat Martin in der Beek maßgeblich dazu beigetragen, die rnv zu einem Nahverkehrsanbieter mit leistungsfähiger Infrastruktur und modernem Fuhrpark weiterzuentwickeln. Dabei ist neben dem kontinuierlichen Ausbau des Angebots, der Strecken und der Werkstätten insbesondere die erfolgreiche Einführung der Rhein-Neckar-Tram hervorzuheben, die einen entscheidenden Beitrag zur Stabilität und Qualität des ÖPNV in unserer Region leistet. Ich wünsche Martin in der Beek weiterhin viel Erfolg für die kommenden Aufgaben.”

