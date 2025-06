Mannheim – Schwimmabzeichentage in den Mannheimer Bädern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Deutschlandweit finden vom 14. bis 22. Juni die Schwimmabzeichentage statt. Vereine und Kommunen wurden von der DLRG und dem deutschen Schwimmverband angefragt, Angebote zum Ablegen des Schwimmabzeichens zu gestalten.

Die Stadt Mannheim bietet an insgesamt neun Tagen in den vier städtischen Freibädern sowie im Gartenhallenbad Neckarau die Gelegenheit, das Seepferdchen oder das Bronze- bzw. Silber-Abzeichen für das Deutsche Sportabzeichen als Schwimmnachweis oder für eine berufliche Bewerbung unkompliziert abzulegen. In Mannheim finden die Schwimmabzeichentage im Rahmen der „Offensive Kindheit Aktiv” statt, unter deren Label auch schon „schwimmfix – Mannheim lernt schwimmen” angeboten wird.

„Schwimmen gehört zum Bewegungsrepertoire jedes Kindes, es ist nicht nur eine wichtige Lebenskompetenz, sondern auch eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in Deutschland. Ziel der Aktion ist es, so viele Menschen wie möglich zu motivieren, ihre Schwimmfähigkeiten zu trainieren und zu dokumentieren. Die ‚Offensive Kindheit Aktiv’ leistet auch in diesem Bereich ihren Beitrag. Ich bedanke mich für die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit”, so Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

Die Schwimmabzeichentage finden vom Samstag, den 14. bis Sonntag, den 22. Juni zu den normalen Öffnungszeiten in den Freibädern Herzogeniedbad, Carl-Benz-Bad, Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Rheinau sowie dem Gartenhallenbad Neckarau statt. Zu beachten ist, dass im Freibad Sandhofen aufgrund der Beckentiefe nur das Seepferdchen abgenommen werden kann, weil für alle anderen Abzeichen die Wassertiefe fehlt.

Für die Schwimmabzeichenabahme ist keine Anmeldung erforderlich, die Schwimmabzeichen können ohne Zusatzkosten im Rahmen des normalen Schwimmbadbesuchs abgelegt werden.

Quelle: Stadt Mannheim