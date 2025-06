Ludwigshafen – Noch freie Plätze im Sommer-Zeltlager und bei Spielaktion im Herbst – Freizeiten mit der Evangelischen Jugend

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ferienfreizeiten gehören zum Programm der Evangelischen Jugend Ludwigshafen. Freie Plätze gibt es noch im Zeltlager in den Sommerferien und bei einer Ferienspielaktion in den Herbstferien. Dabei sein können alle – die Teilnahme ist nicht an eine Mitgliedschaft in der Kirche gebunden.

Für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren geht es vom 2. bis 9. August auf den Zeltplatz Friedelsheim (Kreis Bad Dürkheim). Die Kids erwartet eine Woche voller Action und Spaß. Es stehen Ausflüge auf dem Programm – unter anderem zum Plopsa-Land (Holiday-Park) –, Geländespiele, Workshops und jede Menge kreative und sportliche Angebote. Natürlich kommen freie Zeit und Entspannung nicht zu kurz. Die Kosten betragen pro Kind 200 Euro, ermäßigt 100 Euro (bei Lernmittelbefreiung).

Im Herbst können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eine Woche lang basteln, einen Ausflug erleben, miteinander spielen und Spaß haben. Die Ferienspielaktion findet vom 20. bis 24. Oktober in der Protestantischen Jugendkirche in Ludwigshafen-Süd statt, täglich von 7.30 bis 16 Uhr bzw. bis 17 Uhr. Die Kosten betragen pro Kind 65 Euro bzw. 70 Euro (bei Betreuung bis 17 Uhr), inklusive Frühstück, warmem Mittagessen, Eintritten und Material. Ermäßigung ist für Familien mit Lernmittelbefreiung möglich.

Weitere Infos und Anmeldung für beide Angebote unter www.ejl.de/freizeiten oder Telefon 06 21 / 65 82 070.

Quelle: Protestantisches Dekanat Ludwigshafen