Ludwigshafen – Mehrere Kellerabteile in der Volkerstrasse aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Aufsichtsrat hat den Technischen Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), Martin in der Beek, auf seiner Sitzung am 2. Juni 2025 im Amt bestätigt. Damit verlängert sich die Amtszeit von in der Beek um weitere fünf Jahre. Martin in der Beek ist seit dem Jahr ... Mehr lesen »