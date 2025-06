Ludwigshafen – Ladendieb festgenommen und in Untersuchungshaft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz:

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizei Ludwigshafen zu mehreren Ladendiebstählen in Ludwigshafen befindet sich nun ein 27-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, seit Anfang Februar 2025 mindestens zehn Ladendiebstähle in verschiedenen Geschäften in Ludwigshafen begangen zu haben. Er entwendete überwiegend Bekleidung, der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf etwa 3.500 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde gegen den 27-Jährigen u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des mehrfachen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls und der zu begründenden Wiederholungsgefahr Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Am vergangenen Donnerstag (05.06.2025) verhafteten Polizeikräfte den 27-Jährigen, als er mit Waren im Wert von über 700 Euro ein Geschäft verlassen wollte, ohne zu zahlen. Ein Ladendetektiv hatte den Mann erkannt und zuvor die Polizei alarmiert.

Der Tatverdächtige wurde am 06.06.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 27-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern weiter an.

