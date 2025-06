Ludwigshafen / Frankenthal / Worms – Endspieltag um den IKK-Junioren-Verbandspokal Südwest in Alsenborn

Ludwigshafen / Frankenthal / Worms / Alsenborn / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Samstag, den 14. Juni, findet der Endspieltag um den IKK-Junioren-Verbandspokal Südwest beim SV Alsenborn (Kinderlehre 1, 67677 Enkenbach-Alsenborn) statt. Gesucht werden die Verbandspokalsieger in den Altersklassen der B-, C- und D-Junioren.

Folgende Paarungen stehen auf dem Programm:

11:30 Uhr – D-Junioren:

Ludwigshafener SC – TSV Schott Mainz

Der Tabellenvierte der Verbandsliga aus Ludwigshafen trifft auf den Tabellensechsten der Verbandsliga aus der Landeshauptstadt. In der Liga endete das Hinspiel 1:1, im Rückspiel konnte sich der TSV Schott Mainz mit 3:1 durchsetzen.

13:15 Uhr – B-Junioren:

TSV Schott Mainz – FK 03 Pirmasens

Beide Mannschaften trennt eine Spielklasse voneinander. Der TSV Schott Mainz schloss die Saison in der Regionalliga Südwest auf dem fünften Tabellenplatz ab. Der FKP wurde Vierter der Verbandsliga Südwest.

15:30 Uhr – C-Junioren:

VfR Frankenthal – VfR Wormatia Worms

In diesem Endspiel treffen zwei absolute Spitzenmannschaften ihrer Ligen aufeinander. Der VfR Frankenthal krönte sich in der laufenden Saison zum Meister der Verbandsliga Südwest. VfR Wormatia Worms musste in der Regionalliga Südwest lediglich dem 1. FSV Mainz 05 den Vortritt lassen und sicherte sich die Vizemeisterschaft.

Der Eintritt an der Tageskasse kostet 3,- €, ermäßigt 2,- €. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren erhalten freien Eintritt!

Quelle: Südwestdeutscher Fußballverband e. V.