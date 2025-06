Landau – „Genderperspektiven der Klimakrise – Wege zur Gerechtigkeit“: Fünfte Landauer Klimagespräche am Donnerstag, 12. Juni, befassen sich mit Geschlechtergerechtigkeit im Klimaschutz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilungsleitungen der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg in den Stadtteilen Wieblingen und Kirchheim stehen fest. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 einstimmig die Wahlen der Freiwilligen Feuerwehr bestätigt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In Wieblingen wurden Abteilungskommandant Frank Karlein, erster Stellvertreter Torsten Bender und zweiter Stellvertreter Harald Schwarz für ... Mehr lesen »