Landau – Der Stadtteilservice der EWL fährt jetzt elektrisch

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – EWL nimmt vier E-Fahrzeuge samt Ladeinfrastruktur in Betrieb – Stadtteile profitieren von leiserer und sauberer Mobilität.

Der Stadtteilservice des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) fährt künftig lokal emissionsfrei: Vier vollelektrisch betriebene Fahrzeuge, drei Citroën Berlingo und ein Iveco-Transporter, verstärken die Flotte des städtischen Bauhofs. Sie übernehmen Einsätze in der Grünpflege, beim Winterdienst und bei allgemeinen Hausmeisterarbeiten in den Stadtteilen. Für die neue E-Flotte wurde eine eigene Ladeinfrastruktur geschaffen – mit Ladesäulen an ihren jeweiligen Standorten.

„Wir sehen diese Fahrzeuge nicht nur als moderne und praktische Werkzeuge für unsere täglichen Aufgaben, sondern auch als wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung“, erklärt Sebastian Lorig, Vorstandsvorsitzender des EWL. „Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich über den hohen Fahrkomfort, die Laufruhe und über den geringeren Geräuschpegel beim Fahren – ein echter Fortschritt im Arbeitsalltag.“

Alle Fahrzeuge mit Spezialausstattungen

Die drei E-Berlingos mit verlängertem Radstand sind in Queichheim, Mörlheim und Godramstein stationiert. Sie verfügen über 100-kW-Elektromotoren und bieten innerstädtisch eine maximale Reichweite von bis zu 425 Kilometern. Geladen werden sie jeweils übers Wochenende – der Strom reicht dann für eine ganze Arbeitswoche. Für den praktischen Alltagseinsatz sind die Fahrzeuge durch einen Fachbetrieb mit speziellen Regalen, Werkzeughalterungen und Bodenplatten ausgestattet worden. In Wollmesheim ist künftig der Iveco eDaily unterwegs: ein Transporter mit 140-kW-Elektromotor, einer Reichweite von 235 Kilometern und einer Anhängelast von 3,5 Tonnen. Er muss zusätzlich einmal pro Woche nachgeladen werden. Auf seiner Pritsche wird eine maßgefertigte Ladekiste für Werkzeug und Material montiert.

Mit den vier neuen E-Autos ersetzt der EWL zum Ende ihrer regulären Laufzeit die bisherigen Dieselfahrzeuge des Stadtteilservice – die werden nun öffentlich über die Plattform www.zoll-auktion.de versteigert. In die neuen E-Autos investiert der EWL insgesamt rund 240.000 Euro.

Standortgerechte Ladepunkte geschaffen

Die Ladeinfrastruktur für die neue E-Flotte hat der EWL mit Unterstützung der Energie Südwest AG Landau maßgeschneidert entwickelt. In Godramstein steht die Ladesäule auf dem Hof der Grundschule, in Queichheim am Dorfplatz, in Mörlheim am Dorfgemeinschaftshaus und in Wollmesheim auf dem Gelände der neuen Feuerwehr – jeweils mit 22 kW Ladeleistung. Der Strom stammt aus dem Netz der Stadtwerke Landau und wird per Transponder fahrzeugspezifisch abgerechnet.

„Unsere E-Flotte beim Stadtteilservice zeigt, wie eng technische Innovation und kommunale Verantwortung heute zusammengehören“, betont Dirk Wagner, Abteilungsleiter Bauhof beim EWL. „Wir wollen mit unserem Mobilitäts-Konzept für eine emissionsarm betriebene Fahrzeugflotte vorangehen – und das sowohl in Sachen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, als auch im Sinne einer modernen Arbeits-Infrastruktur für unsere Mitarbeitenden.“

Bildtexte:

Bild 1:

Einer der drei neuen vollelektrischen Citroën Berlingos, die jetzt beim Stadtteilservice des EWL-Bauhofs im Einsatz sind.

(Foto EWL – frei zur Veröffentlichung)

Bild 2:

Die neuen Fahrzeuge wurden durch einen Fachbetrieb mit speziellen Regalen, Werkzeughalterungen und Bodenplatten ausgestattet.

(Fotos: EWL)

Quelle: EWL