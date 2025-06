Ladenburg – Am 29. Juni startet STADTRADELN – Auf die Räder, fertig, los!

Ladenburg / Metropolregion Rhein-neckar – Auch in diesem Jahr beteiligt sich Ladenburg wieder am deutschlandweiten Wettbewerb STADTRADELN, um für den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli 2025 können alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Personen, die in Ladenburg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim STADTRADELN mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Ob alleine oder im Team mit Freunden, Kollegen, Nachbarn oder im Verein – jeder kann mitmachen!

„Mit der Teilnahme am STADTRADELN setzen Sie ein aktives Zeichen für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung“, so Bürgermeister Stefan Schmutz. „Ladenburg als Stadt der kurzen Wege ist bestens dafür geeignet, um mit dem Fahrrad sein Ziel zu erreichen. Machen auch Sie mit und leisten Sie einen aktiven Beitrag für eine umweltfreundliche Mobilität.“

Beim STADTRADELN geht es um Spaß beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Die gefahrenen Fahrrad-Kilometer können bequem im Online-Radelkalender eingetragen, per STADTRADELN-App erfasst oder in Papierform im Rathaus abgeben werden. Der Vorteil der internetbasierten Erfassung der Kilometer: Sie können ablesen, wieviel CO2 Sie konkret eingespart haben.

Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmende die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

Eine Anmeldung zum STADTRADELN ist ab sofort unter https://www.stadtradeln.de/ladenburg möglich. Für Radelnde aus dem Vorjahr: Die im letzten Jahr gewählten Benutzerdaten sind noch gültig.

Bei Rückfragen zur Anmeldung und dem Ablauf der Kampagne steht Ihnen gerne Frau Struve (Telefon: 06203 – 70-149, Mail: anna.struve@ladenburg.de) zur Verfügung.

Quelle: Stadt Ladenburg