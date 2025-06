Karlsbad – 83-jähriger Radfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Dekanatsratsvorsitzender für jahrzehntelanges Engagement in Kirche und Sport ausgezeichnet INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote (10.6.2025, Mannheim). Hansheinrich Beha, Studiendirektor a. D. aus Mannheim, ist am 2. Juni im Mannheimer Rathaus mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Die hohe Auszeichnung wurde ihm von Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Auftrag des Bundespräsidenten überreicht. Gewürdigt ... Mehr lesen »