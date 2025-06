Heidelberg – Neue Abteilungsleitungen bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wieblingen und Kirchheim – Gemeinderat bestätigte die Wahlen der Feuerwehr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilungsleitungen der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg in den Stadtteilen Wieblingen und Kirchheim stehen fest. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 einstimmig die Wahlen der Freiwilligen Feuerwehr bestätigt.

In Wieblingen wurden Abteilungskommandant Frank Karlein, erster Stellvertreter Torsten Bender und zweiter Stellvertreter Harald Schwarz für eine dritte Amtszeit wiedergewählt und freuen sich auf weitere fünf Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr. In Kirchheim bleibt es beim bewährten Führungsteam mit Michael Fanous als Abteilungskommandant, seinem ersten Stellvertreter Andreas Klinger und dem zweiten Stellvertreter Frank Schrödersecker.

Die Wahlen fanden innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr bereits im März und April 2025 statt. Der Gemeinderat hat der Wahl nun seine Zustimmung gegeben, wie es laut Feuerwehrsatzung der Stadt Heidelberg vorgeschrieben ist.

Quelle: Stadt Heidelberg