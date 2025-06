Heidelberg – Jahresversammlung des Bündnisses „Kommunen für biologische Vielfalt“ in der Stadt – Bündnis bekennt sich mit neugefasster Deklaration zu Sicherung der Biodiversität

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg fand am 5. und 6. Juni 2025 die Jahresversammlung des Bündnisses „Kommunen für biologische Vielfalt e. V.“ statt. Gastgeberin war die Stadt Heidelberg, vertreten durch das städtische Umweltamt. Neben einem interaktiven Austausch und einem Überblick zum Naturschutz in Heidelberg durch Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht fanden fachlich begleitete Exkursionen statt. Bei der Mitgliederversammlung wurden unter anderem die Vereinsentwicklung, bundesweite Initiativen zur biologischen Vielfalt sowie die zukünftige Organisation des Bündnisses im Rahmen einer institutionellen Förderung diskutiert.

Neufassung der Deklaration verabschiedet

Ein zentrales Ergebnis der Versammlung war die Neufassung der Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“, die am 6. Juni verabschiedet wurde. Die überarbeitete Fassung aktualisiert die Zielsetzungen und Handlungsfelder der unterzeichnenden Kommunen und orientiert sich an der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030. Neu aufgenommen wurde ein Abschnitt zur Anpassung an den Klimawandel und zum natürlichen Klimaschutz. Die Deklaration betont unter anderem die Bedeutung gesunder Böden mit intakten Bodenökosystemen, Bodenfunktionen und Bodenbiodiversität.

Kernanliegen der Deklaration ist es, den kommunalen Beitrag zur biologischen Vielfalt systematisch zu stärken. Dazu gehören unter anderem der Schutz und die Pflege naturnaher Grün- und Freiflächen, die Förderung gebietseigener Arten sowie Maßnahmen zum Artenschutz, zur Gewässerrenaturierung und zur klimaangepassten Stadtentwicklung. Auch die Bewusstseinsbildung, interkommunale Zusammenarbeit und der Ausbau grüner Infrastrukturen werden als wesentliche Aufgaben genannt. Das Bündnis ruft Bund und Länder dazu auf, die Kommunen durch geeignete finanzielle und gesetzliche Rahmenbedingungen zu unterstützen.

Heidelberg als aktives Gründungsmitglied

Als Gründungsmitglied engagiert sich die Stadt Heidelberg für artenreiche Naturräume im Siedlungsbereich und in der freien Landschaft. Die kommunale Biodiversitätsstrategie definiert umfassende Maßnahmen, etwa zum Arten- und Biotopschutz, zur naturnahen Pflege kommunaler Grünflächen und zur Umweltbildung. In der Bahnstadt wurden neue Lebensräume für Mauereidechsen geschaffen und Flachdächer großflächig begrünt. In der ehemaligen Kiesgrube Engelhorn entstand ein Rückzugsraum für die streng geschützte Kreuzkröte. Durch Biotopvernetzung, Renaturierungsprojekte und extensive Landwirtschaft werden wertvolle Lebensräume dauerhaft gesichert. Mit der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ wird zudem das Bewusstsein für biologische Vielfalt gestärkt (www.natuerlich.heidelberg.de).

Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e. V.“ wurde 2012 gegründet und unterstützt heute über 400 Mitgliedskommunen. Es bietet Austauschformate, Fortbildungen, Praxishilfen und Öffentlichkeitsarbeit und setzt sich für günstige Rahmenbedingungen auf Bundes- und Landesebene ein.

Quelle: Stadt Heidelberg