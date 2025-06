Heidelberg – Herausforderungen und Chancen des Ruhestands – Veranstaltungsreihe der Seniorenzentren vom 24. Juni bis 26. Juli – Auftakt in der Südstadt-Chapel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Eintritt in den Ruhestand ist für Erwerbstätige eine Phase des Umbruchs im Leben. Die Heidelberger Seniorenzentren möchten mit einer großen Veranstaltungsreihe „Herausforderungen und Chancen des Ruhestands“ vom 24. Juni bis zum 26. Juli 2025 Impulse, Austauschmöglichkeiten und konkrete Anregungen für den neuen Lebensabschnitt geben. Die Reihe richtet sich insbesondere an Menschen, die kurz vor dem Renteneintritt stehen oder diesen gerade hinter sich haben.

„Mit dem bevorstehenden Ruhestand verbinden viele positive Erwartungen, vor allem mehr freie und selbstbestimmte Zeit. Manchmal verunsichert der Renteneintritt aber auch. Gewohnte Tagesstrukturen fallen weg, neue Kontakte müssen aufgebaut werden, bestehende Beziehungen brauchen eine neue Balance. Mit unserer Veranstaltungsreihe in den Seniorenzentren wollen wir Anstöße für die Zeit des Ruhestands geben und Menschen in Austausch bringen“, erklärt Dr. Nikola Jung vom Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg.

Am 24. Juni: Auftakt mit Vorträgen, Musik und Gesprächen in der Chapel

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe sind interessierte Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 24. Juni 2025, von 16.30 bis 19.30 Uhr in die Chapel in der Südstadt, Rheinstraße 12, eingeladen. Um 17 Uhr spricht Prof. Dr. Cornelia Wrzus vom Psychologischen Institut der Universität Heidelberg, über „Lebensphase Ruhestand – Wandel, Wachstum und Wohlbefinden“. Dr. Nikola Jung vom Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg hält um 17.40 Uhr einen Vortrag über „Die Heidelberger Seniorenzentren als Impulsgeber für den Ruhestand“. Ab 18 Uhr gibt es Zeit für das Gespräch mit dem Publikum, Snacks und Getränke. Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet. An einem Infostand gibt es Beratung zum Übergang in den Ruhestand.

Die Seniorenzentren sind offene Einrichtungen in den Stadtteilen, die sich an Menschen ab 65 Jahren richten und ein vielfältiges Programm für Begegnung, Austausch, Betätigung und Bildung bieten. Auch Personen, die gerade in die nachberufliche Phase eintreten, können hier interessante Angebote finden, zum Beispiel Sprachkurse, Hobbygruppen, Bewegungsangebote oder punktuelle und regelmäßige Engagementmöglichkeiten.

„Herausforderungen und Chancen des Ruhestands“ – Veranstaltungen in Seniorenzentren:

• Donnerstag, 26. Juni, 15 bis 16.30 Uhr, Seniorenzentrum Ziegelhausen-Schlierbach, Brahmsstraße 6: Gespräch und gemütlicher Kaffeetreff „Austausch mit jungen Ruheständlerinnen“; Interessierte sind eingeladen, sich in einem Gespräch mit den Mitgliedern der Zukunftswerkstatt Ziegelhausen-Schlierbach über Erfahrungen mit dem Eintritt in den Ruhestand zu informieren.

• Donnerstag, 3. Juli, 13 Uhr, Seniorenzentrum Handschuhsheim, Obere Kirchgasse 5: Erfahrungsaustausch „Selbstbestimmter Start in die Rente – was will ich eigentlich?“; im Anschluss an die Gesprächsrunde haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, beim offenen Kaffeeklatsch von 14 bis 16 Uhr das Seniorenzentrum Handschuhsheim näher kennenzulernen.

Montag, 7. Juli, 14 bis 16 Uhr, Seniorenzentrum Wieblingen, Mannheimer Straße 267: Info-Veranstaltung „Vielfältiges Engagement: Die ehrenamtliche Zentrumsarbeit“; Ehrenamtliche berichten über ihre Tätigkeiten und Erfahrungen im Seniorenzentrum. Bei Kaffee und Kuchen haben Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit den Ehrenamtlichen.

Dienstag, 8. und 15. Juli, 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Weststadt/Südstadt, Dantestraße 7: Workshop: „Nächster Halt Ruhestand – Eine besondere Reiseplanung“; mit unterschiedlichen, kreativen Methoden betrachten die Teilnehmenden das Thema „Ruhestand“, um neue Impulse für die weitere Reise mitzunehmen.

• Donnerstag, 10. Juli, 17 bis 20 Uhr, Seniorenzentrum Boxberg-Emmertsgrund, Alexander-Mitscherlich-Platz 1: Workshop: „Schätze des Alters – wo und wie kann ich sie finden?“; die Teilnehmenden können mithilfe von Impulsen durch die Moderation an verschiedenen Thementischen ihre Interessen und Möglichkeiten im Rentenalter erkunden, einordnen und mit anderen teilen.

• Montag, 14. Juli, 15 bis 16 Uhr, Seniorenzentrum Pfaffengrund, Storchenweg 2: Vortrag und Gespräch „Zusammen sind wir weniger allein“; gerade in Übergangsphasen stellt sich die Frage: Wie gehen wir mit „Alleinsein“ um? Die Referentin zeigt Möglichkeiten, dank der Kraft der inneren Sprache Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Donnerstag, 17. Juli, 16 bis 19 Uhr, Seniorenzentrum Altstadt, Marstallstraße 13: Impuls und Gespräch „Sinnhaftigkeit im Ruhestand. Was gehört dazu?“; Kurzvortrag und Austausch mit dem Arzt Michael Wolter über die eigenen Wünsche und Träume zum Sinn des Lebens. Für das leibliche Wohl ist mit Fingerfood und Bowle gesorgt.

• Freitag, 18. Juli, 18 bis 21 Uhr, Seniorenzentrum Kirchheim, Odenwaldstraße 4: „rENTENTANZ – Tanzveranstaltung mit vielen Einblicken ins Ehrenamt“; Informationen über die vielseitigen Möglichkeiten des Engagements im Seniorenzentrum. Interessierte haben die Möglichkeit, bei Cocktails, Musik und guter Laune mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen.

• Dienstag, 22. Juli, 14.30 bis 16.30 Uhr, Seniorenzentrum Bergheim, Kirchstraße 16: Workshop: „Zeit für Herzenswünsche – Wenn nicht jetzt, wann dann?“; ein Nachmittag für die Suche nach dem großen Herzenswunsch. Eine spannende Reise zu den Sehnsüchten des Lebens. Referent: Stefan Spiecker.

• Mittwoch, 23. Juli, 14 bis 17 Uhr, Seniorenzentrum Rohrbach, Baden-Badener Straße 11: Workshop mit Vortrag „Was kommt danach? Abenteuer Ruhestand!“; die Teilnehmenden beschäftigen sich mit der Frage: Wie können wir uns auf die nachberufliche Phase vorbereiten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Leitung: Annegret Trübenbach-Klie.

• Samstag, 26. Juli, 10 bis 14 Uhr, Seniorenzentrum Neuenheim, Uferstraße 12: Workshop „Mein Lebensbuch – Erinnerungen und Zukunftsträume“; die Teilnehmenden gestalten ihr persönliches Lebensbuch mit Texten, Zeichnungen, Collagen. Sie halten Erinnerungen fest, reflektieren ihren bisherigen Lebensweg und formulieren Wünsche für die Zukunft.

Weitere Informationen im Internet unter www.seniorenzentren-hd.de.

Interessierte werden gebeten, sich im jeweiligen Seniorenzentrum zu informieren, ob eine Anmeldung erforderlich ist. Die Veranstaltungen sind kostenfrei (vereinzelt können Materialkosten in geringem Umfang entstehen). Fragen zur Veranstaltungsreihe beantwortet das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, E-Mail aktive.senioren@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg