Heidelberg – Frauennachttaxi: Fahrt kostet ab 1. Juli sieben Euro – Gemeinderat beschließt moderate Fahrpreiserhöhung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 beschlossen, den Fahrpreis für das Frauennachttaxi ab 1. Juli 2025 zu erhöhen. Ab dann zahlen Nutzerinnen sieben Euro pro Fahrt – das ist ein Euro mehr als bisher. Trotz deutlicher Kostensteigerungen im Taxibereich bleibt das Frauennachttaxi damit weiterhin deutlich günstiger als eine durchschnittliche Taxifahrt. Die Stadt übernimmt wie bisher den Großteil der Kosten. Grund für die Erhöhung ist die angespannte Haushaltslage der Stadt und die gestiegenen Preise. Für das Frauennachttaxi zahlt die Stadt jährlich 240.000 Euro an die Taxizentrale. Die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf betragen 2025 voraussichtlich 90.000 Euro.

Das Angebot des Frauennachttaxis gibt es in Heidelberg seit 1992. Es ermöglicht Heidelberger Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens sicher und vergünstigt Taxi zu fahren. Das Frauennachttaxi trägt dazu bei, die Sicherheit für Frauen und Mädchen im öffentlichen Raum zu erhöhen. Ihnen wird durch das Frauennachttaxi die gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht. Auch Berufspendlerinnen in Nacht- und Wochenendschichten profitieren bei eingeschränktem ÖPNV-Angebot davon, ohne Wartezeit an abgelegenen Haltestellen sicher zur Arbeitsstelle und nach Hause zu kommen. Frauen-Nachttaxi-Scheine sind im Vorverkauf in allen Heidelberger Bürgerämtern erhältlich.

Ausführliche Informationen zum Frauen-Nachttaxi sind auf der Internetseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/frauennachttaxi erhältlich.

Quelle: Stadt Heidelberg