Heidelberg – Aristech wächst weiter: Neues Büro in der Bahnstadt!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) — Mit ihrem neuen Standort im Kopernikusquartier der Heidelberger Bahnstadt schafft die Aristech GmbH neuen Raum für ihr wachsendes Team und den weiteren Ausbau ihrer KI-Lösungen. Das neue Büro bietet dem 2012 gegründeten Softwareunternehmen mehr als doppelt so viel Platz wie bisher, um seine branchenführenden KI-Agenten, Spracherkennungs- und Text-to-Speech-Lösungen weiterzuentwickeln.

„Wir lassen das Start-up-Flair hinter uns – die kurzen Wege, das gemeinsame Anpacken und der Teamgeist bleiben“, sagt Carolin Edler-Mende, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Aristech. „Auch wenn wir an KI-Automatisierung arbeiten, sind wir ein Unternehmen von Menschen für Menschen. Uns ist wichtig, ein Vor-Ort-Unternehmen zu bleiben – mit der Möglichkeit zum Homeoffice, aber mit einem klaren Fokus auf persönlichem Austausch. Der neue Standort hilft uns genau dabei: Die Räume sind durchdacht, einladend und schaffen eine Umgebung, in der man gern zusammenkommt und gut arbeiten kann.“ Das neue Büro bietet offene Arbeitsbereiche, mehrere Besprechungsräume sowie eine Lounge-Zone mit barrierefreiem Zugang. Die Umgebung mit Grünflächen und Cafés lädt dazu ein, auch im Freien zu arbeiten oder Gäste zu empfangen. Nachhaltigkeit war ein zentrales Kriterium bei der Standortwahl: Die Heidelberger Bahnstadt ist eine der größten Passivhaus-Siedlungen weltweit. Gebäude in Passivhausbauweise verbrauchen 50 bis 80 Prozent weniger Energie als herkömmliche Neubauten. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie E-Ladestationen in der Tiefgarage ergänzen das energieeffiziente Konzept. Die Lage in der Bahnstadt bringt kurze Wege und fördert den Austausch mit anderen Unternehmen. Mit dem neuen Standort stellt sich Aristech auf weiteres Wachstum ein – und schafft Platz für neue KollegInnen, um der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen im Kundenservice gerecht zu werden. Auch interne und externe Veranstaltungen sind geplant, darunter die erste Aristech AI Academy im Oktober.

Über Aristech

Die Aristech GmbH aus Heidelberg ist führender europäischer Anbieter für KI-basierte Sprachtechnologie-Lösungen zur Digitalisierung der Kundenkommunikation im Customer Service. Unsere Lösungen umfassen Voicebots, Mailbots, Text-to-Speech (TTS), Speech-to-Text (STT) und Natural Language Processing (NLP). Sie werden vollständig in-house entwickelt, um höchste Datensicherheit und DSGVO-Konformität zu gewährleisten – egal, ob sie On-Premises oder in der Aristech-Cloud eingesetzt werden. Unsere intuitiven KI-Agents sorgen für eine natürlichere und angenehmere Kommunikation, indem sie Kundenanliegen effizient und zuverlässig bearbeiten. Durch die Automatisierung und Kategorisierung von Customer Service-Prozessen schaffen wir mehr Effizienz und steigern gleichzeitig die Kundenzufriedenheit. Unternehmen aus dem Banken- und Versicherungssektor, Energieversorger, zahlreiche internationale Betriebe im Nah- und Fernverkehr und Stadtverwaltungen vertrauen auf unsere Lösungen.

Quelle: Aristech GmbH