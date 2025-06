Heidelberg – Abteilung Kasse und Steuern der Kämmerei zieht in die Poststraße 50 – Bereiche Stadtkasse und Vollstreckung bis 16. Juni geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilung Kasse und Steuern des Kämmereiamtes der Stadt Heidelberg zieht derzeit vom Friedrich-Ebert-Platz 3 (Altstadt) in die Poststraße 50 (Bergheim) um. Die Bereiche Stadtkasse und Vollstreckung sind daher bis einschließlich Montag, 16. Juni 2025, geschlossen. Der Bereich Steuern befindet sich bereits seit November 2022 im Hintergebäude der Poststraße 50 und ist daher vom Umzug nicht betroffen. Die telefonische Erreichbarkeit ist während des Umzugs eingeschränkt. In dringenden Angelegenheiten können die Mitarbeitenden per E-Mail an kasse-steuern@heidelberg.de kontaktiert werden.

Ab Dienstag, 17. Juni 2025, ist die Abteilung Kasse und Steuern zu den bekannten Öffnungszeiten vor Ort sowie auch telefonisch wieder erreichbar: montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr. Die Schalterkasse ist montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Die neue Adresse der Abteilung Kasse und Steuern des Kämmereiamtes lautet: Stadt Heidelberg, Kämmereiamt, Abteilung Kasse und Steuern, Poststraße 50, 69115 Heidelberg. Die Diensträume befinden sich zwischen der Stadtbücherei und dem Bürgeramt Mitte. Die Abteilung Kasse und Steuern ist mit dem öffentlichen Nahverkehr über die Haltestellen Stadtbücherei und Campus Bergheim zu erreichen.

Quelle: Stadt Heidelberg