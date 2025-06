Bensheim – Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstagabend (07.06.) und der Nacht zum Dienstag (10.06) drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Wohnungstür in die Räume im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hospitalstraße ein. Ihnen fielen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend unter anderem Geld und Schmuck in die Hände.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen