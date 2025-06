Bad Bergzabern – Zimmerbrand in der Saarstrasse

Bad Bergzabern / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Nachmittag des 10.06.2025, gegen 14.50 Uhr, kam es aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand in einem Anwesen in der Saarstraße in Bad Bergzabern.

Das Zimmer ist komplett ausgebrannt und das gesamte obere Stockwerk ist zurzeit unbewohnbar. Die Bewohner konnte das Anwesen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden durch die Kriminalinspektion Landau geführt.

Die Feuerwehr Bad Bergzabern konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.

Quelle:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern