Weinheim – Frontalzusammenstoß auf der Zeppelinbrücke

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Feuerwehr Weinheim musste am Pfingstmontag gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu einem Frontalzusammenstoß auf die Zeppelinbrücke ausrücken. Weitere Einsäze waren im Multring und der Freiburger Straße über das Wochenende abzuarbeiten.

[RM] Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr auf der Weinheimer Zeppelinbrücke in Weinheim ereignet. Zwei Pkw prallten frontal zusammen. Ein Opel Corsa war aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem Volkswagen ID.4 zusammengestoßen.



Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt waren Polizei und Rettungsdienst bereits vor Ort. Der Opel Corsa stand entgegengesetzt zur Fahrtrichtung im Gegenverkehr, frontal zum VW ID.4, der auf seiner Spur zum Stehen gekommen war. Durch den Unfall wurden drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt und mussten vor Ort erstversorgt werden.



Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Austretende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen und ein Sichtschutz aufgebaut. Beide Fahrzeuge wurden gegen Wegrollen gesichert. Da keine technische Rettung notwendig war, unterstützten medizinisch ausgebildete Feuerwehrsanitäter den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung und halfen später beim patientenschonenden Transport aus dem Unfallfahrzeug.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Westtangente im Bereich zwischen Bergstraße und der Einmündung Multring voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Absperrmaßnahmen der Polizei Weinheim mit dem Gerätewagen Licht und einer Verkehrswarntafel. Die Fahrzeugbatterien beider Fahrzeuge wurden abgeklemmt. Trümmerteile wurden zusammengekehrt und die Fahrbahn später vom Abschleppdienst vollständig geräumt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch den Unfalldienst der Polizei Mannheim konnte die Straße gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Auch am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Weinheim gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in den Multring alarmiert. Aufmerksame Passanten hatten eine regungslose Person auf einem Balkon entdeckt und setzten über die 112 einen Notruf ab, da man von einem medizinischen Notfall ausgehen musste.

Die Freiwillige Feuerwehr verschaffte sich parallel über die Wohnungstür mit Spezialwerkzeug sowie über die Drehleiter Zugang zur betroffenen Wohnung. Trotz der zügig eingeleiteten Maßnahmen kam für die Person jede Hilfe zu spät. Der Einsatz wurde daraufhin beendet und die Einsatzstelle an Polizei und Rettungsdienst übergeben.

Bereits am Freitagabend gegen 19:30 Uhr wurde die Weinheimer Feuerwehr alarmiert. Die Abteilungen Stadt und Sulzbach rückten zu einer Gemeinschaftsunterkunft in der Freiburger Straße aus. Dort hatte der Sicherheitsdienst einen akustischen Alarm wahrgenommen und befürchtete ein Brandereignis. Vor Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden, da es zu keinem Schadensfeuer gekommen war. Der Einsatz wurde beendet und an die Einsatzstelle an die Haustechnik zur weiteren Überprüfung übergeben.

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach