Speyer – Polizeiautobahnstation Ruchheim – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Ak Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 09.06.2025, kam es kurz vor 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A61, im Autobahnkreuz Speyer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Saarbrücken die A61 in Richtung Norden und wechselte am Autobahnkreuz Speyer auf die B9 in Richtung Germersheim. Zu Beginn der Überleitung kam der Mercedes-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Ursächlich sei ein neuerer weißer 3er BMW mit dem Kennzeichenfragment WIL-??? gewesen, welcher allerdings selbst nicht beschädigt worden wäre. Der Mann aus dem Saarland wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder in der Nähe der Unfallörtlichkeit einen weißen BMW mit dem genannten Kennzeichenfragment gesehen haben und nähere Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237-9330 zu melden oder sich per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Ruchheim