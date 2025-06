Ludwigshafen – Ab Dienstag, 10.Juni 2025: Teilsperrung der Maudacher Straße

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten muss die Maudacher Straße im Zeitraum von Dienstag, 10. Juni, bis voraussichtlich Dienstag, 30. September 2025, für den Verkehr teilweise gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 73, 76, 78 und 95.

Linie 73

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Maudacher Bruch und Riedstraße

Entfall der Haltestellen Maudach Ortseingang und Maudacher Schloss

Ersatzhaltestellen an der Ortsumgehung (K13) sowie in der Alten Weinstraße

Linien 76, 78 und 95

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Maudacher Bruch und Maudach Ortsmitte

Entfall der Haltestellen Maudach Ortseingang und Maudacher Schloss

Ersatzhaltestellen an der Ortsumgehung (K13) sowie in der Alten Weinstraße