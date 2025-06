Annweiler – Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Zweimal Rettungshubschrauber im Einsatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Eulen Ludwigshafen haben sich mit einem 29:27-Heimsieg gegen den TV Hüttenberg am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Es war ein Happy End für die Eulen in einem packenden Handball-Krimi in der mit 2.350 Zuschauern ausverkauften „Ebert-Hölle“. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Eulen gewinnen ihr Muss-Spiel gegen den TV Hüttenberg ... Mehr lesen »