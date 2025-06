Mannheim – Skatenight Mannheim am 11. Juni 2025: Neue Traumstrecke durch den Waldpark

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Inlineskater erobern die Quadratestadt – Start um 19:30 am MVV Hochhaus

Mannheim, 6. Juni 2025 – Am kommenden Mittwoch, 11. Juni 2025, startet um 19:30 Uhr am MVV Hochhaus am Luisenring 49 wieder die beliebte Skatenight Mannheim. Nach zwei wetterbedingten Absagen können sich Inlineskater und Rollschuhfahrer auf eine spektakuläre neue Strecke durch den Waldpark freuen – und das bei besten Wetteraussichten.

Neue Waldpark-Strecke bietet Fahrspaß für alle

Die neue Route führt zunächst auf dem Ring zum Bahnhof und am Schloss vorbei, bevor es ins Glücksteinquartier geht. Von dort aus rollen die Skater in den Waldpark auf traumhaftem Asphalt Richtung Strandbad, wo nach 10 Kilometern eine Pause eingelegt wird. Der zweite Streckenteil führt durch Neckarau, über die Augustaanlage und am Wasserturm vorbei quer durch die Quadrate zurück zum Startpunkt.

Die Strecke ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil wird langsamer gefahren und eignet sich daher besonders für Familien und weniger geübte Skater. Am Ende des ersten Teils, kurz nach der Pause an der Rheingoldhalle, ist ein Ausstieg möglich. Auch der zweite Teil der Strecke hat dieses Mal knapp 10km.

Perfekte Anbindung und kostenlose Teilnahme

Der Startort am MVV Hochhaus ist hervorragend mit Bus und Straßenbahn erreichbar (Haltestellen MVV Hochhaus oder Abendakademie). Im Parkhaus der MVV nebenan stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Teilnahme an der Skatenight ist kostenlos.

Teilnehmende sollten sicher skaten können. Schutzausrüstung wird empfohlen und kann gegen Pfand vor dem Start ausgeliehen werden – Interessierte sollten dafür gegen 19:15 Uhr vor Ort sein.

Quelle: Rhein-Neckar Skater e.V.