Mannheim – NACHTRAG – Peugeot fährt in Streifenwagen und fängt Feuer

Mannheim / Vogelstang / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal auf der B 38, in Höhe Palazzo, Fahrtrichtung Weinheim, auf dem rechten Fahrstreifen zwei mit eingeschalteten Warnblinkern stehende Pkw fest. Um den genauen Sachverhalt abzuklären, ob es sich um eine Panne oder einen Unfall handelt positionierten die Beamten ihren Streifenwagen abgesetzt hinter den beiden Fahrzeugen. Dabei waren das Blaulicht und die Signalhinweise eingeschalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr in der weiteren Folge ein 21-Jährige aus Unachtsamkeit mit seinem Peugeot in das Heck des Streifenwagens. Durch den Aufprall fing der Peugeot im Motorraum Feuer, das noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch mitgeführte Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Der 21-Jährige und eine 20-jährige Polizeibeamtin, die zum Unfallzeitpunkt noch im Streifenwagen saß, wurden leicht verletzt und in umliegenden Kliniken medizinisch versorgt. Am Peugeot und am Streifenwagen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 85 000,- Euro. Da die Pkw nicht mehr fahrbereit waren wurden sie abgeschleppt. Der genaue Grund warum die mit Warnblinkern auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Pkw angehalten haben ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)