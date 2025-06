Heidelberg-Ziegelhausen: Bebauungsplanverfahren für Kammermusik-Campus auf den Weg gebracht – Neues Areal für öffentliche und private Veranstaltungen – Scheune wird zum Musiksaal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die städtische Kinder-, Jugend- und Familienförderung mit dem Familienbüro in der Plöck 2a ist Anlaufstelle für viele Heidelberger Familien. Unter anderem können dort Eltern mit kleinen Kindern in verschiedenen Spiel- und Krabbelgruppen Kontakte knüpfen und sich austauschen, während die Kinder mit Gleichaltrigen spielen. Seit Mai 2025 gibt es in der ... Mehr lesen »