Heidelberg – Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang in den Beruf – Gemeinderat beschließt Fortsetzung der Förderung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg soll weiterhin der gute Übergang von Schülerinnen und Schülern in den Beruf unterstützt werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 deshalb die Fortführung der Förderung dreier bewährter Maßnahmen beschlossen:

• Die Online-Praktikumsbörse „practise!“ (www.practise-heidelberg.de): Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern aller Schularten, nach Praktikumsplätzen bei regionalen Unternehmen zu suchen und sich dort zu bewerben. Die Börse „practise!“ ist ein unterstützendes Instrument für Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Orientierung; für Unternehmen ist sie hilfreich für die Nachwuchssicherung. Derzeit sind 215 Praktikumsplätze dort eingestellt. Für die technische Administration und Bestandspflege erhält die Jugendagentur Heidelberg e.G. einen Zuschuss von 6.650 Euro für das Schuljahr 2025/26.

• Das „Heidelberger Übergangsmanagement Schule – Beruf“ (HÜM): Das Projekt an der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule wird im Schuljahr 2025/26 fortgesetzt. Mit Begleitung zweier Joblotsinnen soll Jugendlichen der Schritt in einen Beruf besser gelingen. Der Jugendagentur Heidelberg eG wird für die Fortführung des Projekts für das Schuljahr 2025/26 eine Zuwendung in Höhe von bis zu 49.150 Euro gewährt. Im Schuljahr 2023/24 nahmen 177 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 an der HÜM-Berufsorientierung teil.

• Das Regionale Übergangsmanagement und der Bildungsgang AV-Dual: Leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern durch individuelle Begleitung den Weg in eine Ausbildung zu ebnen, ist Ziel des Konzepts „Neugestaltung des Übergangs Schule – Beruf“ des Landes Baden-Württemberg. Heidelberg hat dafür ein regionales Übergangsmanagement im Amt für Schule und Bildung eingerichtet und den Bildungsgang Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) an zwei beruflichen Schulen eingeführt. Ein besonderer Schwerpunkt im Bildungsgang AVdual liegt auf der vermehrten Durchführung von Betriebspraktika. Schülerinnen und Schüler des Ausbildungsgangs werden von sogenannten AV-Dual-Begleiterinnen und -begleitern der Jugendagentur Heidelberg individuell unterstützt. Der Gemeinderat hat einer Fortführung an der Johannes-Gutenberg-Schule und der Marie-Baum-Schule & Hotelfachschule für die Schuljahre 2025/26 und 2026/27 zugestimmt. Die Gesamtkosten im Schuljahr 2025/26 belaufen sich auf maximal 136.000 Euro, im Schuljahr 2026/27 auf maximal 139.400 Euro.

