Heidelberg – Teilhabechancen am Arbeitsmarkt fördern – Gemeinderat beschließt Zuschuss für Projekte, die über den Europäischen Sozialfonds gefördert werden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus) ist das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung der Beschäftigung in Europa. Der Heidelberger Gemeinderat hat am 5. Juni 2025 mit großer Mehrheit beschlossen, in den Jahren 2025 und 2026 städtische Zuschüsse in Höhe von jährlich bis zu 86.000 Euro für die ESF Plus-geförderten Projekte zu gewähren.

Die Projekte des regionalen ESF Plus in Heidelberg unterstützen zielgruppensensibel von Ausgrenzung bedrohte Menschen, eine realistische Perspektive für Ausbildung und Beruf zu entwickeln und am Arbeitsmarkt teilzuhaben. Hierbei leisten die Projekte die wichtige Aufgabe, vielfach herausgeforderte Menschen persönlich und sozial zu stabilisieren, ihre Selbsthilfepotenziale zu stärken und damit ein gutes Leben zu sichern.

Die Geschäftsstelle für den regionalen ESF Plus ist im Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg angesiedelt. Die Projekte werden jährlich vergeben und evaluiert. Im Jahr 2025 werden im Rahmen der regionalen ESF Plus-Förderung drei Projekte umgesetzt: die „Kompetenzagentur 2025“ der Jugendagentur Heidelberg, das Projekt „Einstieg 2025“ des Vereins zur beruflichen Integration und Qualifizierung (VbI) sowie das Projekt „Neue Wege Pflegen 2025“ des Caritasverbands Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg