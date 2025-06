Heidelberg – Kinderbetreuung: Einführung einer zusätzlichen Einkommensstufe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem Beschluss zum Haushalt 2025/26 der Stadt Heidelberg am 5. Juni 2025 hat der Gemeinderat auch Entscheidungen im Bereich der Kinderbetreuung getroffen:

• Zehnte Betreuungsstunde: Zur Konsolidierung der stark gestiegenen Kosten für die Kinderbetreuung will der Gemeinderat die Betreuungsangebote stärker an die tatsächlichen Bedarfe anpassen. Durch Verzicht auf das Angebot der zehnten Betreuungsstunde am späten Nachmittag in der Hälfte der städtischen Kindertageseinrichtungen – dies soll möglichst gleichmäßig verteilt über das gesamte Stadtgebiet erfolgen – sollen Betreuungszeiten an den Bedarf angepasst und Personalkosten in erheblichem Maße eingespart werden. Gleichzeitig soll bei einem Teil der Einrichtungen der volle Umfang erhalten bleiben für Eltern, die darauf angewiesen sind.

• Beitragsstufen für Entgelte: Es soll eine gerechte, solidarische Neustrukturierung der Beitragsstufen einschließlich der Einführung einer zusätzlichen Einkommensstufe VII für Familien mit sehr hohem Einkommen erfolgen, um soziale Ausgewogenheit zu gewährleisten. Die turnusmäßige Fortschreibung der Entgelte soll – wie ursprünglich vorgesehen – zum 1. September 2026 erfolgen (und nicht bereits im September 2025).

• Die Geschwisterermäßigung und das Gutscheinmodell sollen erhalten bleiben.

Quelle: Stadt Heidelberg