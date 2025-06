Heidelberg – Fortführung des Förderprogramms „Rationelle Energieverwendung“ beschlossen! Fokus liegt weiter auf Sanierung und Solarenergie

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 die Fortführung des städtischen Förderprogramms „Rationelle Energieverwendung“ beschlossen. Damit bleibt ein zentrales Instrument zur Unterstützung der Energiewende vor Ort bestehen. Das Programm wird im Einklang mit den Zielen des Klimaschutzaktionsplans weiterentwickelt und auf Sanierungsmaßnahmen sowie Photovoltaikanlagen konzentriert.

Die Anpassung des Programms war notwendig geworden, da die Mittel für den Doppelhaushalt 2025/26 neu priorisiert werden mussten. Während Förderungen für Neubauten und Steckersolargeräte künftig auf einkommensschwache Haushalte mit Heidelberg-Pass oder Heidelberg-Pass+ beschränkt werden, bleiben Zuschüsse für die Sanierung von Bestandsgebäuden und die Installation von Photovoltaikanlagen im vollen Umfang bestehen.

Energieverbrauch senken, erneuerbare Energien weiter ausbauen

Ziel des Förderprogramms ist es, den Energieverbrauch in und an Gebäuden dauerhaft zu senken und den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Gefördert werden unter anderem Dämmmaßnahmen an Außenwänden, Dächern und Geschossdecken, der Austausch von Fenstern sowie die Installation effizienter Lüftungsanlagen. Voraussetzung ist die vorherige Bewilligung einer Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Die städtische Förderung erfolgt als Bonus auf die bewilligten BEG-Mittel.

Auch die Installation von Photovoltaikanlagen auf Dächern, begrünten Dachflächen, Fassaden oder Parkplätzen wird weiterhin gefördert. Besonders unterstützt wird die Kombination mit Dachbegrünung oder die Installation nach einer Sanierung von Asbestdächern. Die Anlagen müssen mindestens 15 Jahre am Standort Heidelberg betrieben werden. Auch wenn eine Vorgabe des Klimaschutzaktionsplans bereits frühzeitig erreicht wurde, bis 2025 insgesamt 25 Megawatt an PV-Leistung zuzubauen, bieten die Dächer in Heidelberg weiterhin erhebliches Potenzial für Solarenergie.

Hintergrund: Förderprogramm Rationelle Energieverwendung

Seit 1993 fördert die Stadt Heidelberg mit dem Förderprogramm „Rationelle Energieverwendung“ Maßnahmen zur Energieeinsparung. Seither wurde das Programm kontinuierlich fortgeschrieben, erweitert und evaluiert. Mit dem Förderprogramm setzt die Stadt Anreize für Klimaschutzmaßnahmen – dazu gehören die Sanierung von Gebäuden und die Installation von Photovoltaikanlagen. Die Beliebtheit des Programms ist seit der Änderung 2022 gestiegen, was zu einer Zunahme der Anträge und des Fördervolumens geführt hat. Im letzten Doppelhaushalt wurden 1.400 Anträge mit einer Fördersumme von rund 3,39 Millionen Euro bewilligt. Die Wiederaufnahme der Förderung ist möglich, sobald der Haushalt 2025/26 durch das Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigt wurde.

Quelle: Stadt Heidelberg