Heidelberg – Förderung für den Sport wird fortgesetzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg soll weiterhin der gute Übergang von Schülerinnen und Schülern in den Beruf unterstützt werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. Juni 2025 deshalb die Fortführung der Förderung dreier bewährter Maßnahmen beschlossen: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote • Die Online-Praktikumsbörse „practise!“ (www.practise-heidelberg.de): Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern aller Schularten, ... Mehr lesen »