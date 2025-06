Heidelberg – Eltern-Kind-Angebote in der Plöck 2a – Bürgermeisterin Stefanie Jansen besuchte neue queere Familiengruppe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die städtische Kinder-, Jugend- und Familienförderung mit dem Familienbüro in der Plöck 2a ist Anlaufstelle für viele Heidelberger Familien. Unter anderem können dort Eltern mit kleinen Kindern in verschiedenen Spiel- und Krabbelgruppen Kontakte knüpfen und sich austauschen, während die Kinder mit Gleichaltrigen spielen. Seit Mai 2025 gibt es in der Plöck 2a zwei neue Gruppen: Alle zwei Wochen im Wechsel findet mittwochs ein polnischer und ein queerer Eltern-Kind-Treff statt. Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg, besuchte am Mittwoch, 4. Juni 2025, die selbstorganisierte queere Familiengruppe und kam mit den Eltern ins Gespräch. In der Gruppe treffen sich queere Personen mit Kindern jeden Alters, lernen andere mit ähnlichen Familienkonstellationen kennen und sprechen über ihre Erfahrungen. Es wird gespielt, gebastelt, gemeinsam gekocht und gegessen.

„Ich freue mich über die zunehmende Vielfalt der Angebote für junge Eltern in der Plöck 2a. Die Eltern-Kind-Treffs sind besonders in frühen Familienphasen sehr wichtig, weil sie die Möglichkeit zu Begegnungen und zum Austausch mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen geben“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Das sind die aktuellen Eltern-Kind-Angebote in der Plöck 2a:

Offene Eltern-Kind-Angebote: „Babycafé Plöckstube“ und „Plöckzwerge“

Seit mehr als 25 Jahren gibt es Spiel- und Krabbelgruppen in den Räumen der Plöck 2a und die Nachfrage steigt stetig. Das Familienbüro der Stadt Heidelberg hat auf den Bedarf reagiert und die vormittags stattfindenden offenen Gruppenangebote altersspezifisch ausgebaut:

• Montags 9.30 bis 11.30 Uhr und mittwochs 10 bis 12 Uhr: Spiel- und Krabbelgruppe „Plöckzwerge“ für Familien mit Kindern von 9 Monaten bis 3 Jahren

• Dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet: Eltern-Baby-Café „Plöckstube“ für Eltern mit Babys von 0 bis 12 Monaten

Selbstorganisierte Familiengruppen für unterschiedliche Zielgruppen

Neben den Angeboten des Familienbüros finden in der Plöck 2a nachmittags verschiedene selbstorganisierte Eltern-Kind-Treffen statt.

• Montags, 16 bis 18 Uhr: Pro Familia-Treff für alleinerziehende Mütter mit Kindern

• Dienstags (gerade Kalenderwochen), 16 bis 18 Uhr: Russische Eltern-Kind-Gruppe

• Dienstags (ungerade Kalenderwochen), 15.30 bis 17 Uhr: Ungarische Eltern-Kind-Gruppe „SMOKI“

• Mittwochs (gerade Kalenderwochen), 16.30 bis 19 Uhr: Polnische Eltern-Kind-Gruppe

• Mittwochs (ungerade Kalenderwochen), 16.30 bis 19 Uhr: Queere Familiengruppe

• Donnerstags, 16.30 bis 19 Uhr: Spanische Eltern-Kind-Gruppe

Interessierte Familien aus Heidelberg sind nach vorheriger Abstimmung mit den verantwortlichen Leitungen herzlich eingeladen. Kontakte und mehr Informationen zu allen Angeboten gibt es online unter www.heidelberg.de/kindergruppen.

Familienbüro als Anlaufstelle für Eltern mit Baby

Ebenfalls in der Plöck 2a zu finden ist das Familienbüro der Stadt Heidelberg. Seit mehr als zehn Jahren unterstützt das Team dort Eltern mit Neugeborenen bei Fragen und Unsicherheiten und hilft ihnen herauszufinden, welche der vielen familienfreundlichen Angebote zu ihrer neuen Lebenssituation passen. Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.

Quelle: Stadt Heidelberg