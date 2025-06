Bornheim – Erfolgreiche Personensuche, Polizeihubschrauber über Bornheim bei Landau

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus) ist das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung der Beschäftigung in Europa. Der Heidelberger Gemeinderat hat am 5. Juni 2025 mit großer Mehrheit beschlossen, in den Jahren 2025 und 2026 städtische Zuschüsse in Höhe von jährlich bis zu 86.000 Euro für die ESF ... Mehr lesen »