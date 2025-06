Worms – Neues Design, bekannte Vielfalt: Wormser Kulturnacht lockt mit abwechslungsreichem Programm!

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorverkauf bereits in vollem Gange

Fröhlichere Farben und frische Grafikelemente: Erfahrenen Kulturnacht-Besuchern ist es vielleicht schon aufgefallen –

das Design der Kulturnacht erstrahlt ab diesem Jahr in neuem Glanz! An der bewährten Programmvielfalt ändert dies jedoch

nichts. Kulturinteressierte können sich den 28. Juni also schon einmal vormerken: Mit einem vielfältigen Programm

belebt die 17. Wormser Kulturnacht erneut die Wormser Innenstadt.

An diesem Abend zeigen die haupt- und ehrenamtlichen Kulturschaffenden wie vielfältig die

Kulturszene der Nibelungenstadt ist. Und auch schon tagsüber ist in Worms einiges los! Unter dem Motto „Fern

Appel unne Ei“ lädt die Innenstadt zum Einzelhandelsflohmarkt ein. Besitzer eines Kulturnacht- Tickets können außerdem schon „(Vor)ab ins Museum“ bevor es dann ab 18 Uhr ein buntes Kulturprogramm mit zahlreichen

Highlights aus den Bereichen Musik, Kunst, Theater und vielem mehr gibt.

Auch einige Gastronomen der Wormser Innenstadt beteiligen sich in diesem Jahr erneut mit

verlängerten Öffnungszeiten und versorgen alle Kulturbegeisterten bis in die späten Abendstunden.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf für 12 Euro. An den Abendkassen kosten sie 15 Euro. Weitere Informationen zum

Programm findet man unter www.kulturnacht.worms.de.

Bereits zum siebzehnten Mal präsentieren lokale Kulturschaffende

und die Wormser Kleinkunstszene die kulturelle Vielfalt der

Nibelungenstadt. An über 30 Orten in der Innenstadt zeigen die

Mitwirkenden mit ihrem großen Engagement und Ideenreichtum,

was Worms alles zu bieten hat. Bei der Wormser Kulturnacht

bekommen neben den bekannten Kulturinstitutionen auch

ungewohnte Veranstaltungsorte und private Kunstschaffende eine

Plattform, um sich vor einem größeren Publikum zu präsentieren.

Führungen und Workshops

Die Wormser Gästeführer laden zu „Geschichte(n) an allen

Ecken“ ein und teilen bei diesen besonderen Führungen ihre

persönlichen Lieblingsorte und sicherlich auch einige Anekdoten.

Bei „Führungen entlang der Stadtmauer“ zeigt Jutta

Bingenheimer allen Interessierten verborgene Orte und

Altbekanntes, wie es selbst so mancher Wormser noch nie zuvor

gesehen hat. Zum „Kreativabend“ lädt die Stadtbibliothek ein.

Auch die kleinen Besucher dürfen sich am Rashihaus auf den

kreativen und lehrreichen Workshop „Zauberlehrling gesucht“

von SchUM-Städte e. V. freuen – und im Hamburger Tor die

„Trommel der Tiere“ gemeinsam mit Al Zanabili musikalisch

entdecken.

Lesungen und Vorträge

Im Innenhof des Gemeindehauses der Dreifaltigkeitsgemeinde

(Adenauerring) treffen Musik und Dichtung aufeinander – hier liest

Dr. Achim Müller Texte des persischen Mystikers Rumi, begleitet

von Ethem Hoca auf einer traditionellen orientalischen Rohrflöte.

Vor den UNICEF-Büro in der Bärengasse können sich

interessierte Besucher zum weltweiten Engagement für Kinder

informieren und bei Livemusik ins Gespräch kommen. „Jüdische

Sagen aus Worms und Anderswo“ liest das Theater Curiosum

auf dem Vorplatz des Raschihauses. Vollblut-Wormser und

Dialekt-Fans dürfen sich außerdem auf ein „Mundart-Spezial“ der

Wormser Narhalla im Museum Andreasstift freuen.

Harry Reinfelder nimmt sein Publikum mit auf eine musikalisch-

humorvolle Spurensuche durch die Geschichte zwischen

Rheinhessen und dem großen Nachbar Frankreich – verpackt mit

pointierten Anekdoten. Spannend wird es im Heylshof: Helmut

Orpel liest aus seinem Kunstkrimi „Die Erfindung der

Wirklichkeit“.

Kino und Kultur mit „(Vor)ab ins Museum“

Mit einer Auswahl an Kurzfilmen zeigt in der Kinowelt Worms, wie

viel Kino in wenigen Minuten steckt – überraschend, berührend

und meisterhaft erzählt!

Wer eines der Wormser Museen besuchen möchte, gleichzeitig

aber auf keinen der zahlreichen anderen Programmpunkte

verzichten will, kann sich auch in diesem Jahr freuen: Das

Kulturnacht-Ticket aus dem Vorverkauf ermöglicht am Tag der

Kulturnacht den Eintritt in die teilnehmenden Wormser Museen

(Museum der Stadt Worms im Andreasstift von 11 bis 18 Uhr

und Museum Heylshof von 14 bis 19 Uhr) sowie in die

„Bojemääschterei“ des Fischerwääder Vereins (14-19 Uhr).

Kunst und Ausstellungen

Wer sich für Geschichten hinter den Bildern interessiert, kommt bei

der Kulturnacht nicht zu kurz! Unter dem Titel „Akteure ohne

Scheinwerfer“ öffnet der Kunstverein Worms mit einer

Ausstellung der Künstlerin Birgit Feil seine Türen. Der im Hof

stattfindende Kunstflohmarkt lädt außerdem zum Stöbern ein. Der

Briefmarkensammlerverein Worms e. V. nimmt die Besucher in

der Dreifaltigkeitskirche mit auf die Reise durch ihr 300-jähriges

Bestehen und zeigt „Kleine Kunstwerke“. An den Rathaus-

Arkaden (Marktplatz) laden Margarete Naegeles Fotografien von

„Ir-Realitäten“ dazu ein, das Spannungsfeld zwischen

Wirklichkeit, Traum und Wahrnehmung zu erkunden.

In ihrer Magic Dream Garage zeigt die Künstlerin Max Klaus in ihrer

Ausstellung „Pink Techno Mood“ eine raumgreifende

Kunstinstallation. Unter dem Titel „Computer Kunst“ stellt der

Künstler Kostas Kerassovitis seine faszinierenden Bildwelten

sowohl im Café Vio als auch im Krappenbau aus – hier können

sich Besucher außerdem auch auf „Woi – scharz-weiß‘“ freuen.

Um die Ecke im Hamburger Tor eröffnet an diesem Abend die

Ausstellung „Rudis machen Kunst“ von Schülern des Rudi-

Stephan-Gymnasiums. Mit „Digitalkunst, was ist das?“ weist die

Künstlerin Steffi Wolf im Eiscafé Adami neue Wege. Im Heaven

Records treffen mit „Hidden Frequencies“ visuelle Impulse auf

den Vibe analoger Klangkultur. Dan Novak zeigt mit

„Wortfindungen“ eine Collagen-Ausstellung mit lokalen Motiven

im café jireh und Usch Quednau nimmt die Besucher im Café

Gleis 7 mit auf einen „Streifzug“.



Abwechslungsreiches Musikprogramm

Auch musikalisch hat die diesjährige Kulturnacht viel zu bieten: mit

Hits aus Pop, Rock, Blues, Klassik und Weltmusik wird es

garantiert nicht still! Los geht es in der Dreifaltigkeitskirche mit

„Musik von Kindern für Kindern“ bereits am Nachmittag. Hier

läutet das Eröffnungskonzert im Anschluss den musikalischen

Abend mit dem „Sommerlichen Chorkonzert“ des Wormser

Kantatenchors, der „Concert Band“ des Musikvereins

Harmonie Herrnsheim und der „Vokalmusik zur Nacht“ des

Evangelischen Stadtkantorats ein.

Bei ihrem „Klingenden Einstand“ präsentiert die Lucie-Kölsch-Musikschule zum ersten

Mal ihr Kulturnacht-Programm an ihrem neuen Standort im

Silberborner Hof. Vor dem Siegfriedbrunnen präsentiert der

Männerchor des Wormser Liederkranzes „Klangvielfalt in

Männerstimmen“. Der Auftritt von Break Even Point auf der

Dachterrasse des Wormsers ist für Jazz-Fans ein absoluter Muss

– und auch ein Abstecher in den Innenhof von MOSAIK lohnt ihn

jedem Fall: Sowohl bach & blues als auch Broken Frame haben

Genrevielfalt im Gepäck! Das Wormser Barockbläser Ensemble

präsentiert im Dominikanerkloster St. Paulus mitreißende

Bläserklänge von der Barockzeit bis heute.

Auch in der Magnuskirche sind einige Genre zu sehen:

Ein abwechslungsreiches Programm mit moderner sowie meditativer

Chormusik präsentieren hier CANTIAMO, während die Wormser

Kantorei und der ukrainische Chor Kalyna klassische Chormusik

sowie ukrainische Volkslieder zum Besten geben. Musikalische

Leckerbissen servieren die Deli Brothers im stimmungsvollen

Innenhof der Martinskirche und Nina Beier singt im Museum

Heylshof „Zwischentöne“. Şahin Çokbilir sowie Kamohelo

nehmen mit ihren Auftritten in der Friedrichskirche die Besucher

auf eine musikalische Weltreise – genau wie Planet Weschnitz

am Raschihaus. Fernweh vorprogrammiert! Außergewöhnlich

wird es im Café Gleis 7 mit No Artists und „Songs, die anders

klingen“.

Auch rund um den Obermarkt ist einiges los! Bei Ralfs

Tanzgalerie markt sorgen SMOKE LIVE für einen Musik-Mix vom

Feinsten und ALTRHEINPOWER haben bei Eiscafé Adami

Special Guest Christine Gralow mit dabei – „Dolce Vita“ steht

hier nichts im Weg. Eine Ecke weiter heizt Jay Gomes mit

bekannten Hits den Besuchern der Wormser Vinothek am

Parmaplatz ein und auch in der Hafergasse kommen Kulturnacht-

Besucher nicht an den Auftritten von CHRISANDRA bei Jäger

Augenoptik und den „Brewed Blessings“ von Anna Offen im

café jireh vorbei!

Wer sich für keine der vielfältigen Konzert-Locations entscheiden kann,

findet mit Duoness, Wood Worms und „Handpan – Rhytmus und Klangraum“ im Hamburger Tor

ausreichend Abwechslung an einem Ort. Die Elefantenhöfe laden

zu einem Konzert der Coverband Panama und im Wormser Dom

können Besucher beim „Musikalischen Nachtgebet“ mit Steph

Winzen (Saxofon) und Torsten Laux (Orgel) die Kulturnacht

gemeinsam ausklingen lassen.

Karten

Das gesamte Programm und weitere Details gibt es unter

www.kulturnacht.worms.de. Tickets sind für 12 Euro im Vorverkauf

beim TicketService im Wormser (Rathenaustraße 11), unter 06241

2000 450, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket

Regional erhältlich. An den Abendkassen kosten die Karten 15

Euro.

Abendkassen

Der Vorverkauf endet am Freitag, 27. Juni, um 18 Uhr. Mit Öffnung

der Abendkassen sind die Karten dann für 15 Euro erhältlich. Die

Abendkassen haben ab 18.30 Uhr geöffnet, sollte eine

Veranstaltung früher beginnen, öffnet die Kasse vor Ort

dementsprechend früher. Die Kassen sind an folgenden Orten

eingerichtet: Das Wormser, Hamburger Tor, Dreifaltigkeitskirche,

Friedrichsgemeinde, Wormser Vinothek, Kunstverein,

Magnuskirche, Museum der Stadt Worms im Andreasstift,

Dominikanerkloster St. Paulus, Museum Heylshof, Ralfs

Tanzgalerie und Innenhof St. Martin. Die meisten Kassen sind bis

21.30 Uhr geöffnet, schließen aber spätestens 30 Minuten vor

Programmende.

Die Partner der Kulturnacht

Die Kulturnacht wird ermöglicht durch die Unterstützung der

folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse,

Volksbank Alzey-Worms eG

Fotos: Bernward Bertram

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms