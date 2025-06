Sinsheim – Innovative Technik: Videobrille sorgt für Entspannung bei der OP

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Regionale Unternehmen multitorch und GEBHARDT Fördertechnik spenden GRN-Klinik Sinsheim eine Videobrille für Operationen

Beruhigendes Meeresrauschen, Palmenblätter wehen im Wind, Wellen rollen sanft heran – der Patient bekommt nichts mit von hellem OP-Licht und dem Werken um ihn herum. Dank der neuen Videobrille der Firma HappyMed ist dies seit Kurzem in der GRN-Klinik Sinsheim Realität: Bei Eingriffen mit regionaler Betäubung können sich Patienten mithilfe einer Videobrille in andere Sphären begeben: Über Brille und Kopfhörer können sie an ferne Orte reisen, Abenteuer unter Wasser erleben oder ein klassisches Konzert genießen. Denn die Brille bietet eine breite Auswahl an Spielfilmen, Dokumentationen und Kinderserien.

„Operationen sind für Patienten oft mit Stress und Angst verbunden. Dies kann zu erhöhtem Blutdruck, einer höheren Herzfrequenz, Zittern und sogar Übelkeit führen”, erläutert Dr. Christiane Serf, Chefärztin der Anästhesie und Intensivmedizin an der GRN-Klinik Sinsheim. In diesen Fällen werden nach Rücksprache mit dem Patienten sedierende Medikamente verabreicht. „Die audiovisuelle Ablenkung sorgt für Entspannung, sodass sich zusätzliche Medikamentengaben erübrigen”, so Dr. Serf weiter. „Das ist deutlich schonender.”



Möglich gemacht haben die Anschaffung zwei Unternehmen aus der Region: Die Kosten von 6.900 Euro für die Videobrille hat die multitorch technologies GmbH aus Zuzenhausen übernommen, die GEBHARDT Fördertechnik GmbH aus Sinsheim sponserte die zusätzlich anfallende Filmlizensierung mit 2.000 Euro. „Als Familienunternehmen aus dem Rhein-Neckar-Kreis möchten wir damit gerne einen Beitrag zu einer modernen Gesundheitsversorgung an der GRN-Klinik Sinsheim für die Menschen in der Region leisten”, sagt Dr. Steffen Kuhnert, Geschäftsführer von multitorch. „Wir finden, dass die HappyMed Videobrille eine überzeugende Möglichkeit ist, zukünftig an der GRN-Klinik in Sinsheim eine Vielzahl von Eingriffen durch die audiovisuelle Sedierung der Patienten mit dieser Brille in Regional-Anästhesie durchzuführen. Dadurch entfallen die Risiken und Nebenwirkungen einer Vollnarkose.”

Auch Tobias Schutz von GEBHARDT Fördertechnik, ist überzeugt von der neuen Technik: „Als wir von dem Projekt erfahren haben, stand für uns fest, dass wir diese innovative Technologie gern unterstützen möchten. Als großer Arbeitgeber in Sinsheim ist es uns wichtig, uns für die Gesundheitsversorgung zu engagieren.”

Thorsten Großstück, Leiter der GRN-Klinik Sinsheim, freut sich über die großzügigen Spenden: „Neben den vielen gesundheitlichen Vorteilen bietet die Videobrille on top einen kleinen Wow-Effekt, über den Patienten mit rundum positiven Erfahrungen über die Klinik berichten.”

Bildunterschrift:

Bild 1: Von links: Tobias Schutz, GEBHARDT Fördertechnik, Thorsten Großstück, Leiter GRN-Klinik Sinsheim, Dr. Christiane Serf, Chefärztin der Anästhesie und Intensivmedizin, Dr. Christiane Kuhnert und Dr. Steffen Kuhnert, Geschäftsführerin und Geschäftsführer von multitorch. Foto: GRN

Bild 2: Dr. Christiane Serf zeigt Sponsor Dr. Steffen Kuhnert die Funktionen der HappyMed Videobrille. Foto: GRN

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar