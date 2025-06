Sandhausen – Eigengewächs David Zimmer geht nächsten Schritt beim SVS

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar- Der SV Sandhausen hat mit David Zimmer einen weiteren talentierten Spieler aus

dem eigenen Nachwuchs langfristig an den Verein gebunden. Der 18-jährige Torwart, der bereits in der Jugend am Hardtwald aktiv war, kehrte zur Saison 2024/25 aus Darmstadt zurück und soll künftig schrittweise an den Herrenbereich

herangeführt werden.

Trainer Olaf Janßen zeigt sich überzeugt vom Potenzial des jungen Schlussmanns:

„David strahlt viel Ruhe und Sicherheit aus, ist sehr ballsicher und verlässlich für

seine Vorderleute. Gerade auf der Torwartposition ist es wichtig, mit Substanz und

Geduld zu arbeiten – David bringt beides mit. Unser Ziel ist es, ihn behutsam

weiterzuentwickeln und perspektivisch den nächsten Schritt zu ermöglichen.“

Zimmer, geboren am 15. Dezember 2006 in Heidelberg, begann seine

fußballerische Ausbildung 2013 bei der SG Heidelberg-Kirchheim. 2017 kam er zum

Hardtwald-Campus. Nach weiteren Stationen beim FC Speyer 09 und vier Jahren

im Nachwuchs des SV Darmstadt 98 kehrte der 1,98 Meter große Torhüter 2024 an

den Hardtwald zurück. In der U19 des SVS gehört er seither zu den konstanten

Größen im Team. Auch Kevin Stotz, Leiter des Hardtwald-Campus, sieht in Zimmer

einen wichtigen Baustein für die Zukunft: „David ist ein extrem fokussierter und

reflektierter Spieler. Seine Rückkehr zu uns war ein bewusster Schritt – und er hat

sich bei der U19 sportlich schnell wieder eingefunden. Er war hervorragender

Rückhalt für sein Team und hat sich damit die Chance in der ersten Mannschaft

verdient.“

„Ich habe mich beim SVS schon als Jugendlicher wohlgefühlt – hier

zurückzukommen und nun diesen Schritt gehen zu dürfen, macht mich sehr stolz“,

sagt Zimmer. „Ich weiß, dass ich noch viel lernen kann, aber ich bin bereit, alles

reinzuwerfen und meinen Weg mit harter Arbeit zu gehen.“

Zimmer ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman

Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester und Pascal Testroet, Yannick Osée der

neunte Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde

wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SV Sandhausen