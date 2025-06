Rhein-Pfalz-Kreis – vhs bietet Meisterprüfungs-Lehrgang an

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Infotermin am 26. Juni in Schifferstadt

In der Hauswirtschaft Ausgebildete mit zwei Jahren Berufserfahrung (zum

Prüfungszeitpunkt) können sich ab 25. September 2025 bei der Volkshochschule Rhein-

Pfalz-Kreis als Meisterin bzw. Meister der Hauswirtschaft weiterbilden. Bereits vorab lädt die

Volkshochschule für Donnerstag, 26. Juni, 17.30 Uhr, zu einem Infotermin ins

Bildungszentrum Schifferstadt, Neustückweg 2, ein.

Mit der bestandenen Meisterprüfung erlangen die Absolventinnen und Absolventen die

Befähigung für leitende Positionen in hauswirtschaftlichen Betrieben. Sie verbessern ihre

beruflichen Perspektiven und können Unternehmen im Bereich der Hauswirtschaft

selbstständig oder als Angestellte wirtschaftlich, nachhaltig und qualitätsorientiert führen,

neue Einkommensalternativen entwickeln, ihre Ideen in hauswirtschaftlichen

Dienstleistungen umsetzen oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, Mitarbeitende

führen und junge Menschen ausbilden.

Der Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung findet donnerstags von 17.30 bis 21.30

Uhr im vhs-Bildungszentrum in Schifferstadt und in der Rudolf-Wihr-Realschule plus in

Limburgerhof (wenige Praxistermine) statt. Die Prüfung vor der Landwirtschaftskammer

Rheinland-Pfalz wird voraussichtlich im Frühjahr 2028 abgelegt. Die Lehrgangsgebühr

beträgt 2975 Euro, Ratenzahlung ist möglich. Ein Zuschuss bzw. eine Förderung gemäß

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz („Aufstiegs-Bafög“) kann beantragt werden. Ein

weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des Aufstiegsbonus für den erfolgreichen Abschluss.

Weitere Infos zum Lehrgang gibt es unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer J508067Z01).

Um formlose Anmeldung für den Infotermin wird zur besseren Planbarkeit per E-Mail an kvhs-

geschaeftsstelle@vhs-rpk.de gebeten. Bei Rückfragen steht die Fachbereichsleitung Tina

Müller, Tel. 06235/6022, E-Mail: tina.mueller@rheinpfalzkreis.de zur Verfügung.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis