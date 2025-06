München – Messerangriff in München – Angreiferin von Polizei erschossen

München – Die Polizei hat am Samstagabend in München eine Frau angeschossen. Nach Medienberichten hat die Frau an der Theresienwiese in München mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Angreiferin verstarb im Krankenhaus.

