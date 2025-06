Mannheim – Wohin mit Batterien und Akkus? Infostand in der Innenstadt am 6. Juni

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Durch falsche Entsorgung können Batterien und Akkus in Brand geraten. Daher erklärt die Stadt Mannheim am morgigen Freitag (6. Juni) von 11 bis 16 Uhr auf den Kapuzinerplanken in O 5, wie sie entsorgt werden müssen. Eines vorweg: Batterien und Akkus oder Elektrogeräte, in denen Akkus verbaut sind, gehören in keinem Fall in den Hausmüll. Eine kostenfreie Rückgabe ist im Handel oder bei den städtischen Recyclinghöfen möglich.

Für den Eigenbetrieb Stadtraumservice Mannheim und das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Mannheim ist dies Anlass gemeinsam zu informieren. In einer Videoshow wird verdeutlicht, was im Inneren eines Müllfahrzeugs passiert, wenn Akkus, Batterien oder kleinere Elektrogeräte wie E-Zigaretten oder singende Grußkarten achtlos im Hausmüll landen. Werden sie beschädigt, können sie in Brand geraten. Feuer in Mülltonnen, Müllfahrzeugen oder Sortieranlagen sind die Folge von diesen Fehlwürfen und eine Gefahr für Verbraucher und das Personal von Entsorgungsbetrieben. Die Abfallberatung des Stadtraumservice hält am Beratungsstand außerdem unterschiedliche Lernspiele wie Abfallquiz oder Mülltonnen-Parcours bereit und über das Glücksrad gibt es kleine Preise zu gewinnen.

Wer sich vorab informieren möchte, findet die wichtigsten Hinweise zur Entsorgung von Batterien, Akkus und Elektrogeräten auf www.mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim