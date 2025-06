Mannheim: Umfangreiche Gleiserneuerungen an der Haltestelle Alte Feuerwache mit großräumigen Umleitungen und Schienenersatzverkehr

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Dienstag, 10. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 22. Juni werden im Bereich der Haltestelle Alte Feuerwache Gleise und Weichen erneuert. Es ist nur noch ein Bahnsteig befahrbar und es kommt zu abweichendem Betrieb auf rnv-Bahn- und Buslinien. Während der Bauzeit werden einige Stadtbahnlinien großräumig umgeleitet und ein Schienenersatzverkehr in/aus Richtung Sandhofen, Schönau und Neckarstadt West wird eingesetzt.

Linie 1

Rheinau Bf – Schönau

verkürzter Linienweg bis Alte Feuerwache und Umleitung ab Alte Feuerwache in Richtung MA Hauptfriedhof

zusätzlicher Halt an den Haltestellen Schafweide, Universitätsklinikum, Bibienastraße und MA Hauptfriedhof

Schönau – Rheinau Bf

Umleitung ab MA Hauptfriedhof über Nationaltheater zur Abendakademie, von dort weiter auf regulärem Linienweg

Zusätzlicher Halt an den Haltestellen MA Hauptfriedhof, Bibienastraße, Universitätsklinikum, Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus

Schienenersatzverkehr (SEV-Linie 1)

Schienenersatzverkehr zwischen Alte Feuerwache (Steig C) und Schönau

Schienenersatzverkehr zwischen Schönau und Kurpfalzbrücke, Weiterfahrt in Richtung Innenstadt bzw. Rheinau Bf nach kurzem Fußweg mit rnv-Stadtbahnlinie 1 ab Abendakademie

Linie 2

Verkürzter Linienweg und Umleitung zwischen den Haltestellen Feudenheim und Kurpfalzbrücke

Aus Richtung Feudenheim kommend Umleitung ab Nationaltheater über Gewerkschaftshaus zur Kurpfalzbrücke und weiter auf regulärem Weg zurück in Richtung Feudenheim

Entfall der Haltestellen Alte Feuerwache, Neumarkt, Bürgermeister-Fuchs-Straße und Neckarstadt West

Schienenersatzverkehr (SEV-Linie 2)

Schienenersatzverkehr zwischen Kurpfalzbrücke (Steig E) und Neckarstadt West

Zusätzlicher Halt an der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke

Linie 3

Verkürzter Linienweg zwischen Rheingoldhalle und Alte Feuerwache (Steig C)

Ab Alte Feuerwache weiter als Linie 7 in Richtung Vogelstang über Schafweide zum Universitätsklinikum und von dort weiter auf regulärem Weg der Linie 7

Aus Richtung Vogelstang Umleitung ab Universitätsklinikum über Nationaltheater zur Abendakademie und von dort weiter auf regulärem Weg

Schienenersatzverkehr (SEV-Linie 3)

Schienenersatzverkehr zwischen Alte Feuerwache (Steig C) und Sandhofen

Schienenersatzverkehr zwischen Sandhofen und Kurpfalzbrücke (Steig E), von dort Weiterfahrt mit rnv-Stadtbahn in Richtung Innenstadt bzw. Rheingoldhalle ab Abendakademie

Linie 4/4A

Umleitung von Waldfriedhof/Käfertaler Wald kommend über die Haltestellen Nationaltheater und Abendakademie

Zusätzlicher Halt an den Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus

Keine Bedienung der Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache

Linie 7

Verkürzter Linienweg zwischen Vogelstang und Universitätsklinikum

Ab Universitätsklinikum weiter als Linie 3 über Nationaltheater zur Abendakademie in Richtung Rheingoldhalle

Fahrgäste in Richtung Vogelstang nutzen in der Innenstadt die Linie 3 in Richtung Alte Feuerwache

Linie 15

Umleitung über Nationaltheater und Abendakademie

Zusätzliche Bedienung der Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater und Gewerkschaftshaus

Keine Bedienung der Haltestellen Schafweide und Alte Feuerwache

Linie 53

Abweichender Halt in Richtung Käfertal Bf: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand der Straße “Am Meßplatz”.

Linie 53E

Verkürzter Linienweg zwischen Hombuschstraße/Newlat und Neckarstadt West

Entfall der Haltestellen Bunsenstraße, Marchivum, Lortzingstraße, Alte Feuerwache und Kurpfalzbrücke

Linie 61

Abweichender Halt in Richtung Wohlgelegen EKZ: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (in Höhe Steig E)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH