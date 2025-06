Mannheim – Tag der Architektur 2025 am 28. Juni – Holzbau auf Franklin

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 06.06.2025 ist es in Ludwigshafen wieder einmal zu einem sogenannten Callcenter Betrug gekommen. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und brachten die Geschädigte dazu, mehrere Tausend Euro an einen angeblichen Boten zu übergeben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zunächst wurde der Geschädigten telefonisch erklärt, dass es zu ... Mehr lesen »