Mannheim -Handtaschenaktion für Amalie am 4. Juli – Sammelstart am 28. Juni Charity-Aktion zugunsten von Frauen in der Prostitution

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gut aussehen und Gutes tun: Bereits zum achten Mal findet in Mannheim die

beliebte Handtaschen-Charity-Aktion zugunsten von Amalie statt – der Beratungsstelle für Frauen

in der Prostitution des Diakonischen Werks Mannheim. Am Freitag, den 04. Juli, können von 10 bis

18 Uhr auf dem Paradeplatz gut erhaltene Handtaschen gegen eine Spende erworben werden.

Unterstützt wird die Aktion vom Verein „Frauen im Quadrat“ und vom LEO-Club Schwetzingen.

Ein Zeichen für Frauenrechte – konkrete Hilfe für Frauen in Not

„Wir wollen sichtbar machen, was oft im Verborgenen bleibt: Die Schattenseiten der Prostitution

und die Not vieler Frauen, die aussteigen wollen“, sagt Astrid Fehrenbach, Leiterin von Amalie.

„Mit dieser Aktion geben wir den Frauen eine Stimme – und neue Perspektiven.“

Der gesamte Erlös fließt direkt in die Arbeit von Amalie. Die Beratungsstelle begleitet Frauen, die

in der Prostitution tätig sind, und unterstützt sie beim Ausstieg sowie auf dem Weg in ein

selbstbestimmtes Leben. Zahlreiche Ehrenamtliche, kirchliche und gesellschaftliche Gruppen

sowie politische Vertreterinnen und Vertreter engagieren sich für die Aktion, die inzwischen auch

über Mannheim hinaus bekannt ist.

So kann gespendet werden: Handtaschen-Abgabe an zwei Terminen

Gebrauchte, gut erhaltene Handtaschen können an folgenden Sammelstellen abgegeben werden:

• Samstag, 28. Juni 2025, 9–14 Uhr:

VHS Schwetzingen, Raum 105, Mannheimer Straße 29, 68723 Schwetzingen

• Mittwoch, 2. Juli 2025, 8–18 Uhr:

Beratungsstelle Amalie, Draisstraße 1, 68169 Mannheim

Hinweis: An diesem Tag ist auch die Presse herzlich eingeladen.

Amalie – seit 2013 Beratung für Frauen in der Prostitution

Die Beratungsstelle Amalie des Diakonischen Werks Mannheim berät seit 2013 Frauen, die in der

Prostitution tätig sind und unterstützt und begleitet beim Ausstieg. Viele der Frauen befinden sich

in prekären Armutssituationen. Amalie bietet psychosoziale Beratung, Begleitung, medizinische

Grundversorgung und Ausstiegshilfen an. Die Arbeit wird finanziert durch die Stadt Mannheim, das

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, den Europäischen

Sozialfonds und das Diakonische Werk.

Weitere Infos unter www.amalie-mannheim.de und www.diakonie-mannheim.de (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk Mannheim