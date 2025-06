Ludwigshafen – FDP-Kreisverband Ludwigshafen hat Generationswechsel vollzogen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf dem FDP-Kreisparteitag am 5.6.2025 wurde ein Führungs- und

Generationswechsel vollzogen.

Auf den bisherigen Kreisvorsitzender Hans-Peter Eibes (67 Jahre) folgt nun Anes Avdic (24 Jahre). Von den 25 Anwesenden wurde er mit 22 Stimmen gewählt. Ebenso wurden die bisherigen 3 stellvertretenden

Kreisvorsitzenden Norbert Grimmer, Dr. Andreas Werling und Matthias Wilms

nachgewählt. Die neuen stellvertretenden Kreisvorsitzenden heißen: David Helmling

(22 Jahre) 22 Stimmen, Tim Kammermeyer (28 Jahre) 23 Stimmen und Christoph

Zeller (32 Jahre) 23 Stimmen.

Frau Daniela Schmitt Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

und Landesvorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz hielt ihren Gastbeitrag zum Thema:

„Liberale Wirtschafts- und Verkehrspolitik gut für unser Land“ (siehe hierzu die

Pressemeldung der Ministerin).

Im Bericht des Kreisvorsitzenden ging Hans-Peter Eibes auf die Aktivitäten des

vergangenen Jahres ein, dass geprägt war von den Kommunalwahlen und der

Bundestagswahl. Er bedankte sich nochmals herzlich an den

Bundestagsdirektkandidaten Eric von Nagel für seinen großartigen Einsatz.

Eines der wichtigsten Themen in Ludwigshafen war und ist die Finanzausstattung

der Stadt. Der Haushalt 2025 der Stadt Ludwigshafen steht unter

Generalbeanstandung. Das Defizit beträgt 55 Mio. €. Die Konnextitätslücke, also die

Differenz zwischen den Kosten der zugewiesenen Aufgaben und der Finanzierung

dieser durch das Land, beträgt 240 Mo.€. „Wenn das Land seinen

Kostenverpflichtungen voll umfänglich nachkommen würde, hätten wir einen mehr

als ausgeglichenen Haushalt“, so Eibes.

Deshalb fordert die FDP, wie schon die letzten Jahre, Klage einzureichen. Dieser

Forderung schließen sich auch immer mehr andere Fraktion an. Wir als FDP haben

dieses Thema schon sehr lange und nicht erst jetzt im Fokus.

Im Weiteren ging Hans-Peter Eibes auf den geplanten Generationswechsel im

Kreisverband ein.

In unserem Nachwuchsförderprogramm haben wir Potentialkandidaten identifiziert

und gefördert. Diese wurden frühzeitig in Gremien und Ablaufprozesse eingebunden,

um Wissen und Erfahrungen weiterzugeben.

Unsere Talente waren Teil der Wahlkampfteams bei der Kommunalwahl und der

Bundestagswahl und konnten dort die ersten Erfahrungen sammeln. Ebenso

gestalten sie aktiv die Politik der FDP in Rheinland-Pfalz durch die Mitarbeit in den

Landesfachausschüssen mit.

„Wir sehen nun die Zeit gekommen für den nächsten Schritt. Es ist wichtig jungen

Talenten, die bereit sind Verantwortung zu übernehmen, auch die Chance hierzu

einzuräumen und einen Generationenwechsel einzuleiten“, so Hans-Peter Eibes.

Deshalb haben sich der Kreisvorsitzende Hans-Peter Eibes und seine 3 Stellvertreter

Norbert Grimmer, Dr. Andreas Werling und Matthias Wilms aus dem

geschäftsführenden Vorstand des Kreisverband jetzt zurückgezogen, um jungen

Talenten eine Chance zu geben.

Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Eibes bei seinen 3 Stellvertretern für die immer

sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

Im Bericht des Fraktionsvorsitzenden ging Dr. Thomas Schell auf 2 Fokusthemen

ein. Die Personalsituation der Stadt Ludwigshafen und der steuerlichen Belastung

der Bürger.

Aufgrund des demografischen Wandels werden innerhalb der nächsten 10 Jahren

ca. 30 % des Personals in den Ruhestand gehen. Diese werden nicht vollständig

durch qualifizierten Nachwuchs ersetzt werden können. Wenn nicht schnellstens

Prozessen und Strukturen angepasst werden, wird die Stadt zukünftig deutlich

weniger leisten können oder sogar im schlimmsten Fall handlungsunfähig werden.

Im neuesten Bericht des Landesrechnungshofes werden dringend „effektive und

wirtschaftliche Verwaltungsstrukturen“ gefordert.

„Um „Fit für die Zukunft“ zu sein, fordert die FDP-Stadtratsfraktion wiederholt eine

Neuausrichtung der Stadtverwaltung mit Fokussierung auf die Kernaufgaben,

Prozessoptimierungen, Digitalisierung, verstärkte überregionale Zusammenarbeit

sowie Shared Service mit anderen Gemeinden“, so Schell.

„Keine weitere steuerliche Belastung für die Bürger. Mehr geht nicht mehr!“, so

Schell.

Für viele private Haushalte kann die Situation „besorgniserregend" werden.

Besonders in einer Zeit, in der die Inflation viele Menschen ohnehin stark unter Druck

setzt, ist diese Entscheidung über weitere Steuererhöhungen unverantwortlich. Dazu

kommen weitere Kostensteigerung der städtischen Gebühren und auch die

angekündigte deutliche Erhöhung der Netzentgelte.

Bei den Nachwahlen wurde Anes Avdic mit 22 Stimmen zum neuen

Kreisvorsitzenden und David Helmling (22 Stimmen), Tim Kammermeyer (23

Stimmen) und Christoph Zeller (23 Stimmen) jeweils als stellvertretenden

Kreisvorsitzenden gewählt.

In einer Bewerbungsrede zum Kreisvorsitzenden der FDP Ludwigshafen bewarb sich

Anes Avdic mit klaren politischen Zielen.

Sein Hauptaugenmerk liegt zunächst darauf, den Landtagswahlkampf effektiv zu

gestalten, um den Wiedereinzug der FDP in den Landtag zu sichern.

Darüber hinaus möchte Avdic die "Agenda 2029" verfolgen, um den Kreisverband bis

zum Superwahljahr 2029 (mit Europa-, Kommunal- und Bundestagswahlen) breiter

aufzustellen. Dies beinhaltet eine Erhöhung und Diversifizierung der Mitgliederzahl

auf allen Ebenen, um mehr liberales Gedankengut aus ganz Ludwigshafen zu

vereinen.

Ein weiteres zentrales Ziel ist der Wiedereinzug in den Stadtrat und der Gewinn von

Plätzen in allen Ortsbeiräten. Avdic möchte die FDP dabei unterstützen, aus der

außerparlamentarischen Opposition in den Bundestag zurückzukehren, da er ein

großes Potenzial für liberale Ideen in Ludwigshafen sieht, basierend auf den fast

3.000 Zweitstimmen bei der letzten Bundestagswahl.

Avdic versteht seine Rolle als "Fels in der Brandung für die liberale Sache in

Ludwigshafen". Er zitierte John F. Kennedy: „Wir haben uns entschlossen zum Mond

zu fliegen. […] nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist". Diesen Geist

möchte er in der Arbeit des Kreisverbandes verankern. Er betont, dass die FDP in

Ludwigshafen sich den schwierigen Aufgaben wie der konsequenten Digitalisierung

der Verwaltung, der Schaffung optimaler Bedingungen für Start-ups und der

Sanierung der Finanzen stellen muss, weil diese Ludwigshafen und Rheinland-Pfalz

voranbringen. Diese Aufgaben sollen gemeinsam mit liberalem Pragmatismus und

dem Glauben an die Innovationskraft der Mitglieder angegangen werden.

Die Schwerpunktthemen der neuen stellvertretenden Kreisvorsitzenden sind wie folgt:

David Helmling möchte sich dafür einsetzen, dass weiterhin Neumitglieder

erfolgreich in die Arbeit im Kreisverbands eingeführt und mitgenommen werden.

Dabei möchte er besonders junge Zielgruppen über die Sozialen Medien ansprechen

und langfristig von der ehrenamtlichen Arbeit überzeugen.

Tim Kammermeyer gab in seiner Rede an, er wolle insbesondere den Fokus der

Aktivitäten im Kreisverband von einer Vielzahl an verwaltenden Tätigkeiten hinzu

mehr programmatischem Einbringen der Mitglieder verschieben. Zudem freue er sich

besonders darauf, die Expertise der Kreisverbandsmitglieder in die anstehende

Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogrammes einfließen zu lassen.

Christoph Zeller hat seine Schwerpunkte für die kommende Periode vorgestellt und

dabei den Aufbau auf bestehenden Erfolgen sowie die Entwicklung attraktiver und

zielgruppenspezifischer Veranstaltungsformate in den Mittelpunkt gerückt.

Eibes gratulierte Anes Avdic und den neu gewählten stellvertretenden

Kreisvorsitzenden. Er freue sich, dass das Nachwuchsprogramm engagierte Talente

hervorgebracht hat, die jetzt Verantwortung übernehmen werden. „Uns war immer

wichtig eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten und die Kontinuität der Partei

zu sichern.“, so Eibes. Er und seine Kollegen wünschte den neu Gewählten viel

Erfolg und Spaß an ihrer neuen und spannenden Tätigkeit.

Zur Person:

Hans-Peter Eibes, 67 Jahre, gebürtiger Ludwigshafener, verheiratet, einen

erwachsenen Sohn, seit Anfang 2003 in der FDP, seit 2009 Kreisvorsitzender. In

dieser Zeit verantwortete er u.a. 5 Bundestagswahlen, 4 Kommunalwahlen und 3

Landtagswahlen.

Anes Avdic, 24 Jahre, geboren in Schwetzingen, von Beruf Bauingenieur, verheiratet,

seit 2021 in der FDP, Mitglied im Ortsbeirat von Mundenheim, Mitglied in den

Landesfachausschüssen Bauen und Umwelt sowie Soziales.

Quelle: FDP Landesvorsitzenden Daniela Schmitt