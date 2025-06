Ludwigshafen – Bewaffneter Raubüberfall im Hemshof – Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 07.06.2025 gegen 00:23 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger aufgrund einer Verabredung im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses Seiler Straße 43 in 67063 Ludwigshafen am Rhein. Dort wurde er durch drei maskierte männliche Personen mit Pfefferspray besprüht und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert. Der Geschädigte händigte ihnen schließlich seine Umhängetasche nebst Inhalt aus. Daraufhin wurde er zusammengeschlagen, bevor die Täter über den Hinterhof des Anwesens in Richtung Blücherstraße flüchteten. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Täter konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Sie wurden wie folgt beschrieben: Alle drei Täter circa 20 Jahre alt, schwarz bekleidet, dunkle Haare, Gesichter durch Ski-Masken verdeckt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)