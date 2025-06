Eußertal -Schild entwendet

Eußertal/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte Täter demontierten zu unbekannter Zeit vor Mittwochnachmittag das Hinweisschild zur Fachklinik an der Landstraße 505 in Richtung Eußertal aus seiner Halterung.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben oder die Tatzeit näher eingrenzen? Ist ein Fahrzeug nahe vor dieser Zeit in unmittelbarer Nähe zur Abzweigung zur Fachklinik aufgefallen? Mitteilungen bitte an die Polizei Annweiler unter 06346-964619, per Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de oder jede Polizeidienststelle.

Quelle: Polizeidirektion Landau